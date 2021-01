A table : Beignets de farine de châtaigne avec… La petite cuisine de Marie

Le mot de Marie-Estelle

Le vin rouge s’accorde parfaitement avec la farine de châtaigne et le fromage, au coin d’un feu de cheminée



Ingrédients



250g de farine de châtaigne

1 cuillère à soupe de sucre

1c à café de sel

2 verres d’eau tiède





Préparation

Tamisez votre farine de châtaigne et versez la dans un saladier.

Ajoutez le sel et le sucre et remuez.

Ajoutez l’eau tiède jusqu’à obtention d’une pâte à beignets « crémeuse » plus épaisse qu’une pâte à crêpes.

Faire chauffez 2/3 millimètres d’huile dans le fond d’une poêle.

Une fois chaude, faites tomber des cuillères de pâte et retournez-les en les aplatissant jusqu’à ce qu’ils soient dorés des 2 côtés.

Servez avec du fromage frais, du brocciu et un verre de vin rouge



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie