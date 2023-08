À quelques jours de la rentrée, en Corse les syndicats pas convaincus par les annonces d’Emmanuel Macron

Dans un autre registre, les deux syndicalistes fustigent avec véhémence la politique de revalorisation des enseignants défendue par le Président. « Le compte n’y est pas. Emmanuel Macron avait annoncé au départ une revalorisation de 10%, or on se rend compte que là c’est un système en deux temps. Il y a une partie de la revalorisation, de l’ordre de 5%, qui est inconditionnelle, et ensuite le reste ce sont des missions particulières rémunérées », explique le représentant du STC Éducation. Las, il estime d’ailleurs que rien ne va changer avec cette mesure. « Les enseignants ont énormément perdu de pouvoir d’achat depuis le gel du point d’indice et cela ne peut pas être rattrapable comme cela », souffle-t-il. Dans la même ligne, le délégué syndical SNUIPP-FSU en Haute-Corse dénonce « une vaste arnaque ». « Ce qui va être donné en plus à chaque enseignant c’est une prime de 100 euros, mais hormis cela on est dans le 'travailler plus pour gagner plus' du sarkozisme. Ce qu’Emmanuel Macron considère comme une avancée sociale n’en est pas une. Dans le pacte, il faut que l’on aille chercher des heures supplémentaires pour que les salaires soient revalorisés. Donc on n’y est absolument pas. Ce n’est pas ce que nous attendions », tonne-t-il en dévoilant : « Peu d’enseignants ont d’ailleurs répondu favorablement au pacte dans notre académie parce qu’ils n’ont ni la volonté, ni la force, ni l’envie de rentrer dans ce système ».



Enfin, Jean-Pierre Luciani se dit également inquiet de la volonté d’Emmanuel Macron de ne plus permettre aux enseignants de suivre des heures de formation durant le temps scolaire, afin de tenter de résoudre le problème des remplacements. « C’est une hérésie parce qu’une nation qui ne met pas la formation au cœur de son système éducatif est une nation qui mène sa jeunesse à la ruine », déplore le représentant du STC Éducation, « Les remplacements sont un véritable problème, qui nécessite que l’on mette plus d’enseignants, plus de recrutements, et que l’on travaille peut-être sur l’absentéisme, mais jouer sur la formation est inadmissible. C’est une erreur stratégique énorme. Si l’on veut que l’enseignement soit de qualité, il faut que les enseignants soient véritablement armés ».