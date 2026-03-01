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A màghjina - U Mulinu Mattei, sentinella di u Capicorsu


le Dimanche 22 Mars 2026 à 07:30

Dressé face aux vents et aux lumières du bout du monde, le Moulin Mattei, cerné le maquis en fleur, veille sur Ersa comme un repère immuable. Ici, chaque pierre raconte l’audace d’un homme, Louis-Napoléon Mattei, industriel bastiais visionnaire, qui fit naître au XIXe siècle un apéritif devenu emblème. Entre ciel et mer, le moulin incarne cette alchimie corse faite de caractère, d’héritage et de beauté brute.
Si, comme Gérard Audoin, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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