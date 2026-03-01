A màghjina - U Mulinu Mattei, sentinella di u Capicorsu
Dressé face aux vents et aux lumières du bout du monde, le Moulin Mattei, cerné le maquis en fleur, veille sur Ersa comme un repère immuable. Ici, chaque pierre raconte l’audace d’un homme, Louis-Napoléon Mattei, industriel bastiais visionnaire, qui fit naître au XIXe siècle un apéritif devenu emblème. Entre ciel et mer, le moulin incarne cette alchimie corse faite de caractère, d’héritage et de beauté brute.
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