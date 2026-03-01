A màghjina - Alba dolce nant’à Bastia chì si sveglia pianu pianu
À l’aube, la lumière glisse doucement sur la mer Tyrrhénienne et vient caresser le phare de la jetée du Dragon, sentinelle immobile face au large. Le ciel se teinte de rose et d’or, tandis que le port de Bastia s’éveille lentement, encore suspendu entre nuit et jour. Dans le silence du matin, seules les rides de l’eau et la lueur naissante racontent ce moment fragile où tout recommence.
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