À libru apertu, première rencontre autour de la littérature jeunesse les 11 et 12 octobre à Calvi

500 élèves, 12 auteurs et/ou illustrateurs, 25 enseignants, des parents, tous les établissements scolaires de Calvi, l’Education Nationale, les Chemins de Fer de la Corse, le Service des Médiathèques de la Collectivité de Corse, les services de la Ville de Calvi, l’Office de Tourisme intercommunal de Calvi-Balagne, La compagnie Thé à Trois, le Bibliobus et…U Svegliu Calvese ont concocté une première rencontre autour de la littérature jeunesse,



Une malle de livres, des velums à lire, des chaises longues « lisibles », des colonnes habillées de poèmes, et voilà la gare transformée en roman…en roman de gare, nous direz-vous ? Non, plutôt en un dazibao géant où la lecture se décline da gauche à droite, de haut en bas, et vice-versa !