A la préfecture de Corse, un duoday pour casser les préjugés sur l’emploi des personnes handicapées

Malgré un emploi du temps millimétré et une actualité très chargée en cette fin du mois de novembre, Jérôme Filippini, le Préfet de Corse avait tenu à rencontrer un à un et bureau par bureau l’ensemble des services de la Préfecture de Corse, qui totalise 150 emplois au total.

Un moment particulier qui coïncidait avec la journée nationale du DuoDay, chaque 21 novembre et qui a poussé le nouveau préfet de région à inviter une travailleuse en situation de handicap pour partager cette visite. Jérome Fillipini explique cette démarche : « C’est très important pour moi de participer à cette journée nationale DuoDay. Tous les services publics sont invités à ouvrir leurs portes à toutes les personnes qui vivent avec un handicap et qui sont les bienvenues dans l’administration. C’est une façon de leur montrer la diversité des métiers que nous proposons lors de la visite des services. C’est l’occasion de voir la diversité mais aussi la complexité des métiers d’autant qu’il existe beaucoup de métiers accessibles aux travailleurs en situation de handicap. Les taux d’emploi de ces personnes au niveau de la fonction publique sont très bons en France. L’Etat a fait sa part, pour recruter, dans les taux réglementaires, mais cela ne suffit pas. Il faut continuer à être ouvert et surtout de ne pas fermer les portes. Il faut faire tomber tous les tabous qui peuvent encore exister dans notre société. On a aussi découvert avec les Jeux Paralympiques, ce que ces athlètes étaient capables de faire, et je pense que les préjugés sont de plus en plus rares sur ce sujet. On est tous pareil ! ».Au programme de cette journée, découvertes des métiers, participation active, immersion, et surtout une opportunité de rencontre pour changer le regard sur certains préjugés. Pour les personnes en situations de handicap, DuoDay offre l'opportunité de découvrir un environnement de travail, préciser un projet professionnel, amorcer un parcours d’insertion, convaincre un employeur de ses possibilités en termes d'intégration, de performance et d'autonomie.C’était donc Clémence, 37 ans, travailleuse en situation de handicap et à la recherche d’un nouveau projet professionnel, qui était en visite à la Préfecture de Corse, accompagnée par le Préfet de Corse. Intimidée, la jeune ajaccienne avait été assez surprise d’effectuer cette visite en aussi bonne compagnie : « J’ai fait mes études dans la grande distribution avec notamment un BTS management et suite à des problèmes de santé, j’ai décidé de changer d’orientation professionnelle notamment dans le domaine administratif. C’est Cap Emploi qui m’a donc annoncé ces derniers jours que j’allais effectuer une visite de la Préfecture avec le Préfet en personne ! J’étais très stressée mais on m’avait prévenu qu’il était très sympathique et très ouvert d’esprit et je ne peux que le confirmer. C’est quelqu’un de très humain qui m’a mis à l’aise pendant la visite. C’était très intéressant de faire le tour et la visite de tous les services avec lui ».