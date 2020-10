À la découverte des calanques de Piana en Corse

Véritable prouesse de la nature, les calanques de Piana se dévoilent majestueusement aux visiteurs entre Calvi et Ajaccio. Ces immenses blocs de rochers aux formes étranges font environ 400 mètres de hauteur. Ils sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial depuis 1983. Impossible de ne pas tomber en extase devant la beauté de ce paysage. Il est formé par d’énormes roches de granit rose, courbées et torturées par le temps comme le décrit Guy de Maupassant.Ces hautes falaises d’origine volcanique sont d’une beauté à couper le souffle. L’incroyable couleur turquoise de la mer complète le panorama, rendant l’ensemble du site magique. Sculptés par l’érosion, ces rochers aux formes étonnantes sont empreints de légendes. Certaines affectent l’origine de ces calanques à Satan, furieux de n’avoir pas pu épouser une bergère nommée Piana. Le démon préféra déchaîner ses colères sur la terre de celle-ci, car il ne voulait pas lui ôter la vie. La location de bateau en Corse reste la meilleure façon pour découvrir ce trésor caché de l’île. Les circuits durent généralement environ 1 h 30, voire 2 heures. Le port de Porto constitue le point de départ pour de nombreux circuits. Celui-ci se trouve dans la ville au même nom, entre Ajaccio et Calvi. En plus des calenche, les bateaux qui partent depuis Ajaccio amènent les plus curieux vers le splendide golfe de Girolata. Il existe aussi des croisières qui partent depuis Cargèse. Certaines compagnies proposent de faire le tour complet depuis Scandola jusqu’au Capo Rosso. Cette balade inclut la découverte de Piana.De toutes les options, la visite en bateau est la seule qui permet de profiter pleinement des calenche de Piana. En effet, ces immenses rochers se laissent mieux s’admirer depuis la mer. De plus, un guide local peut toujours fournir des informations supplémentaires sur ces merveilles. En famille ou entre amis, cette excursion vous donnera l’occasion de vivre une expérience merveilleuse en Corse.Bien entendu, rien ne vous empêche de poursuivre la découverte vers la réserve de Scandola. C’est un site naturel unique en son genre. Le paysage y est magnifique et le soleil presque omniprésent. Ce lieu ravira les amateurs de randonnée découragés par la difficulté des sentiers de Spelunca autour des calenche. Le paysage spectaculaire de Scandola est constitué de tafoni, d’orgues basaltiques et près de 1 000 ha de fonds marins. Comme pour les calenche de Piana, l’excursion en bateau vers Scandola peut se réserver directement en ligne.Pour les hébergements, différentes options s’offrent aux touristes de passage dans les calenche de Piana. À côté de Porto et ses hôtels, Piana peut accueillir les visiteurs à la recherche de lieu pour dormir. Le village compte quelques hôtels bien équipés. La plupart proposent des chambres spacieuses, idéales pour un séjour haut de gamme en famille.Le jour de la visite, il est conseillé d’arriver tôt sur place pour bénéficier des parkings gratuits. Notez également que les repas sont rarement inclus dans les croisières en Corse. Ainsi, pensez à vous nourrir avant d’embarquer.