A l'aéroport d'Ajaccio, une nouvelle trajectoire d'envol pour atténuer les nuisances sonores

Une nouvelle trajectoire d'envol a été inaugurée à l'aéroport d'Ajaccio par Air Corsica et la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) ce vendredi 2 aout. Baptisée "Omni cap 250", de cette nouvelle route, a pour but de "diminuer significativement les nuisances sonores pour les riverains des communes de Bastellicaccia, Porticcio et Ajaccio, notamment le long de la route des Sanguinaires", précise Air Corsica dans un communiqué. En utilisant cette trajectoire, en effet, le bruit des moteurs se disperse au-dessus des flots du golfe, réduisant ainsi l'impact acoustique sur les habitations.



Le contrôle aérien d'Ajaccio incite désormais les équipages d'Air Corsica ainsi que ceux des autres compagnies aériennes à privilégier cette nouvelle trajectoire. Cette recommandation vise à standardiser l'utilisation de "Omni cap 250" afin de maximiser ses bénéfices en matière de réduction sonore sans compromettre l'efficacité des vols. Le communiqué précise que "cette route de départ n’augmente ni le temps de vol ni la consommation de carburant."