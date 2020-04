A fiera di l'amandulu à Aregnu annulée

Le communiqué des organisateurs

Suite à l’arrêté ministériel du 9 mars 2020 relatif aux mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19, et aux déclarations du premier ministres du 28/04/2020 interdisant jusqu’a la fin de l’été « les grands rassemblements mettant simultanément en présence plus de 5 000 personnes, même dans des espaces non clos », en accord avec la mairie d’aregno la 24emeFoire de L’amandier programmée 1er et 2aout 2020 doit être annulée.

Dans ce contexte sanitaire et de solidarité internationale, partenaires privés comme publics se joignent à l’ensemble de nos collaborateurs afin de remercier les exposants et les visiteurs de la Foire pour leur fidélité et leur compréhension face à cette difficile décision.

Mais ce n’est que partie remise… nos équipes travaillent d’ores et déjà pour vous proposer une Foire encore plus attractive et sur les contenus de notre prochaine édition qui vous réservera de nombreuses surprises et nouveautés ! Peut être plus tôt que prévu d’ailleurs ...

Alors nous vous donnons rendez-vous en 2021 à Aregno pour avoir de nouveau le plaisir de vous accueillir lors de notre manifestation.

Pigliate cura di voi

#StateviInCasa

Le foyer rural d’Aregno