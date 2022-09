A droga Fora : Core in Fronte appelle, encore une fois, les Corses à se mobiliser contre ce fléau

« A Droga Fora ! Ùn hè nè moda, nè libertà ! ». Dans un tweet, Core in Fronte dénonce le péril que représente la drogue pour les jeunes Corses. Saisissant l’occasion d’une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il appelle à lutter contre ce fléau. « La vidéo surveillance d'un restaurant cortenais circule sur les messageries. Après la fermeture de l'établissement, des jeunes, à peine majeurs, s'installent sur la terrasse pour se droguer en prenant de la cocaïne en groupe. Core in Fronte alertait récemment, avec Ghjuventù in Core, l'opinion publique Corse sur la vente des ballons au protoxyde d'azote, dans certains établissements. Les ballons ne sont que la face visible de la drogue et de sa banalisation dans la jeunesse », écrit-il sur son compte Twitter. Le parti indépendantiste fait référence à un communiqué de Ghjuventù in Core qui dénonçait en juillet 2021 le phénomène dangereux des ballons dits hilarants, qui sont vendus dans toutes les microrégions de l’île et qui ont envahi les soirées de la jeunesse. Core in Fronte avait, de nouveau, fustiger l'usage de ce gaz, le 27 mai lors d’une manifestation à Bastia après le grave malaise dont avait été victime une jeune Bastiaise de 16 ans qui en avait consommé. « Nous devons, collectivement, laisser un autre héritage à une partie de notre jeunesse sans repères. Nous devons informer sur les méfaits de la drogue et combattre ce fléau et les vendeurs de mort. Si nous ne faisons rien, si nous ne disons rien, alors nous serons tous complices », conclut Core In Fronte.