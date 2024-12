A Zonza, comme à Santa Lucia, il y aura un marché de Noël cette année

Et dans l’Alta Rocca aussi, on célébrera Noël, bien entendu ! A Zonza, le marché durera trois jours, du 20 au 22 décembre. Sur la place de l’Église, six chalets proposeront les mets des producteurs locaux (figateddu, brocciu…) ou des artisans (fleurs séchées, bijoux…). « L’an dernier, c’était le premier marché de Noël à Zonza, replace Danielle Pellegrini, conseillère municipale. On avait voulu faire un test. Car en montagne, comme il fait froid, est-ce que les gens allaient sortir quand même ? Et au final, les gens sont venus et ça nous a donné envie de continuer. » D’autant que le marché de Zonza n’a pas lieu au même moment que ceux de Levie ou de Quenza, ce qui permet à leurs habitants de multiplier les temps de fête inter-villages.





Le programme à Santa Lucia



Le 13 décembre :

• Eglise de Santa Lucia di Portivechju, 18h : messe de la Santa Lucia, puis procession avec crèche vivante de la paroisse de Portivechju, suivies de l’ouverture officielle du village du marché de Noël et du premier concert : Millishake à 20 h.

Horaires d’ouverture des chalets : tous les jours de 11h à 2h. Composition des chalets : pâtes dans la meule, figateddu, soupe corse, burger, tripettes, sauté de veau, Soissons, rôtisserie, charcuterie, raclette, pommes d’amour, crêpes, gâteaux, chocolat chaud…

• Médiathèque de Santa Lucia di Portivechju – 20h – Micro-folie : opéra Cendrillon, d’après Charles Perrault, en 4 actes et 6 tableaux. Pour la quatrième année consécutive, l'Opéra national de Paris aura le plaisir de proposer une nouvelle captation à diffuser gratuitement lors d'une projection unique dans le réseau Micro-Folie.



- 14 décembre :

• 14h : vente d’objets par les enfants de l’école Jean-Nicoli et chorale des enfants.

• Après-midi : balades à poney ou en calèche.

• Festival des enfants : sculpteur de ballons, ateliers tatoo paillettes, parcours lutins, mascottes…

• 19h30 : Concert de Brown Sugar.



- 15 décembre :

• 12h : concert de FM’S Band.

• 18h : Scappata di Natali, course nocturne de Pinareddu à Santa Lucia. Obligation de courir avec un accessoire de Noël. Inscription à l’office municipal du tourisme.

• 19h : cérémonie des sportifs, à la mairie. La municipalité récompense chaque année ses grands champions sportifs de l’année, dans la salle du conseil municipal.

• 19h30, concert d’Altru Cantu.



- 16 décembre :

• 19 h 30 : Concert de Nico Careddu.



- 17 décembre :

• 19 h 30 : soirée avec DJ Jason.



- 18 décembre :

• Tout l’après-midi : troupe Zaïl (cracheurs de feu, bulles géantes, fées sur échasse) en déambulation dans la ville.

• 15 h à la médiathèque : Les conteuses de l’association I Filadori présenteront des contes théâtralisés issus de la tradition corse. Le spectacle, bilingue et gratuit, s’adresse à un large public. A partir de 4 ans.

• 19h30 : concert de Yohan Ettori.



- 19 décembre :

• 19 h 30 : Concert d'I Turchini.



- 20 décembre :

• 19h30 : concert de Cocopops.



- 21 décembre :

• 14h : Festival des enfants : sculpteur de ballons, ateliers tatoo paillettes, parcours lutins, mascottes...

• 19h30 : concert d’Anima (soirée de clôture).



Le programme à Zonza



- 20 décembre :

• 17h - Ouverture du marché de Noël. Chalets dégustation et vente de 17h jusqu’à 2 h. Puis ouverture les 21 et 22 décembre de 10h à 2h.

• 19h – concert d’I Fiumicanti.



-21 décembre :

• 10h à 12h : atelier de fabrication de condiments sauvages. Apprenez à assembler des ingrédients naturels et des plantes locales pour confectionner vos condiments à déguster ou à offrir pour Noël. Gratuit, sur réservation (12 personnes) à l’office du tourisme au 04 95 71 48 99.

• 12h : concert d’A Vadina.

• 14h : structures gonflables, déambulation de mascottes, ateliers et jeux d’enfants, Père Noël et promenade en calèche, gnomes et grinch pour la photo.

• 15h : Concert de Scola di Cantu Natale Luciani.

• 19h : Concert d’A Chjama.



- 22 décembre :

• Toute la journée : structures gonflables, déambulation de mascottes, ateliers et jeux d’enfants, Père Noël et promenade en calèche, gnomes et grinch pour la photo.

• 19 h : soirée de clôture avec DJ Jason.