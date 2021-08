A Vescovato, le groupe scolaire « U Bel Fiuritu » fait sa première rentrée

Vendredi 3 septembre, les enfants de Vescovato reprendront le chemin de l'école, mais pour une grande partie d'entre d'eux, cette rentrée sera synonyme de changement. Un nouvel établissement de près de 3 000 mètres carrés, flambant neuf, attend en effet les 260 élèves qui fréquentaient l'école d'Arena.Edifié au lieu dit Petraulu, à quelques pas du complexe sportif et de la nouvelle chambre de l'agriculture, l'école « U Bel Fiuritu » ouvrira ses portes dans quelques jours après huit ans de travaux suivis par la régie des services techniques de la commune et par le maire Benoit Bruzi qui "a porté le projet à bout de bras", comme le souligne Anne-Cécile Micheli élue déléguée aux affaires scolaires.Si la natalité n’est pas plus forte à Vescovato qu'ailleurs,la commune, qui compte aujourd'hui près de 2 900 habitants, attire toujours plus de familles notamment dans les lotissements résidentiels mais aussi grâce à la récente livraison d'un projet immobilier composé de plusieurs logements sociaux.Pour faire face à l’augmentation régulière du nombre d’élèves, la municipalité a donc anticipé et décidé de se doter d'un nouveau bâtiment, plus moderne et conçu pour répondre aux besoins des nouvelles générations.Avec un coût global de 5,250 millions d'euros, financé à hauteur de 45% par la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux), pour le 32% par la Collectivité de Corse et le restant 23% par la commune, le nouveau groupe scolaire se compose de 18 classes (10 en primaire et 8 en maternelle), d’une cantine scolaire de 150 places et d'un centre de loisirs.Il n'y pas que la nouvelle école qui accueillera les élèves ce vendredi. Au village environ 100 enfants repartis en 6 classes feront aussi leur rentrée ce 3 septembre. Ce groupe scolaire fait partie de six écoles maternelles publiques qui pratiquent au quotidien l’enseignement immersif en langue corse. Une immersion qui sera maintenue malgré sa mise en danger suite à la décision du conseil constitutionnel en mai dernier de retoquer l’article de la Loi Molac concernant l’enseignement immersif.​L'ancien groupe scolaire d'Arena ne restera pas vide longtemps, indique la municipalité. Après un diagnostic technique immobilier, les locaux de l'ancienne école pourraient être bientôt occupés par une bibliothèque, les bureaux de la mairie et regrouper plusieurs services publics, ce qui devrait faciliter les démarches administratives des habitants de Vescovato.