À Vallica l'hommage des pompiers à l'adjudant Bruno Luigi

Ainsi que nous l'avons relaté dans les colonnes de CNI, la grande famille des pompiers de Haute-Corse a appris avec une peine immense le décès d'un des leurs, Bruno Luigi, pompier volontaire au Centre de Secours d'Olmi-Cappella en Haute Balagne.

Ce matin à 10h30 en l'église de Vallica, son village, c'est en présence d'une foule très nombreuse qu'ont eu lieu les obsèques de cet homme d'une grande gentillesse, courageux, toujours là, bien dans la devise des pompiers de toujours être là pour aider son prochain.

Bruno n'avait que 56 ans. Une crise cardiaque l'a emporté vers un autre monde.

C'est l'abbé Squarcioni, archiprêtre du Giussani qui a célébré l'office religieux dans une église bien trop petite pour accueillir tout le monde.

Le cercueil recouvert du drapeau du corps départemental des pompiers était porté par la garde d'honneur du CPI d'Olmi-Cappella en tenue.

Au premier rang, derrière la famille, on notait la présence du Colonel Jean-Jacques Peraldi, commandant par intérim le SIS de Haute-Corse, une grande majorité de l'État Major du SIS dont notamment le colonel Marien Setti, le Commandant Patric Botey, Cdt Thierry Nutti, l'ensemble des chefs de centres de Balagne et de nombreux pompiers venus de plusieurs centres de Haute-Corse, une délégation de Forestiers sapeurs et de représentants de centres communaux d'intervention.....

A titre posthume Bruno Luigi était élevé au grade d'adjudant.

Le lieutenant Olivier Tomasi, chef du Centre de Première Intervention d'Olmi-Cappella rendait un premier hommage à l'adjudant Lui.



" Bruno restera une figure emblématique et attachante des sapeurs pompiers du Ghjussani, une personnalité incontournable du village mais surtout un ami fidèle et des plus bienveillant. Depuis le 1er janvier 1980 Bruno a servi au CS Olmi-Cappella où il était pompier volontaire au grade de sergent" devait-il dire en préambule avant d'évoquer sa carrière, et de rappeler que dans les années 90 où les feux partaient un peu de partout en Balagne il luttait avec honneur et bravoure.

Et de poursuivre:

" Bruno s'apprêtait à recevoir ses galons mérités d'adjudant et sa médaille d'honneur "Grand Or" après 40 années de bons et loyaux services. Il était notre doyen, le profil du pompier exemplaire, dévoué et courageux. Un personnage comme on les aime. Bruno c'était Bruno. Il nous manquera c'est certain, sa joie de vivre , son humour, sa générosité resteront à jamais gravés dans nos coeurs". Et de conclure in lingua nustrale: " U nostru amicu qui ci manca digia. Quellu risposi in pace".



C'est ensuite le Lieutenant Laurent Casanova, du Groupement officier Région Sud-Ouest qui a son tour rappelait le parcours de Bruno, les messages qui affluaient depuis la triste nouvelle: "Bruno c'était une bonne personne qui dégageait la joie de vivre, la gentillesse, la spontanéité. Bruno était unique" dira t-il avant de poursuivre:

" Il y a un an il est resté 15 jours en réanimation, il avait gagné la première manche mais la vie a voulu en décider autrement. C'est injuste !

Des anecdotes sur Bruno je pourrais en raconter tant et tant. Il ne laissait personne indifférent. Tu vas nous manquer car ta présence nous était indispensable et incontournable. Le Ghjussani perd encore une figure emblématique".

Non sans émotion Laurent Casanova concluait:

"C'est vrai que le jour ou les gens partent on a pour habitude que de dire qu'ils ont les meilleures qualités du monde. Mais pour toi Bruno je dis haut et fort non. Tu étais quelqu'un de vrai, d'entier et d'une simplicité remarquable.

Je vais te laisser partir tranquillement a jamais car je sais que tu n'aimais pas les grands discours mais sache une chose on ne t'oubliera jamais et je ne t'oublierai jamais...

Risposi in pace amicu".

L'inhumation devait suivre au cimetière de Vallica.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à sa mère, à sa famille, ses proches à l'ensemble des pompiers dont Bruno était fier d'appartenir, ses condoléances émues et attristées.