À Sari d'Orcinu et à Alata, Myriam et Stella élèvent les ânes corses

Myriam Beauvoir et Stella Zonza se connaissent à peine, elles n’ont pas le même âge, l’une est de Sari d’Orcinu, l’autre d’Alata, pourtant, sans le savoir, elles ont un destin commun. Toutes deux ont tout abandonné pour se consacrer à leur passion : les ânes. Cet amour les a menées à, individuellement, quitter leur métier respectif et développer leur activité d’éleveuse asine. Pour les deux femmes, cette nouvelle orientation professionnelle intervient quelque temps après la reconnaissance de la race « âne corse » en juin 2020.



"Être au contact des animaux"



C’est durant la période Covid, que Myriam Beauvoir, CPE dans un collège depuis une vingtaine d’années, se rend compte qu’elle ne veut plus faire ce métier. La femme d’une quarantaine d’années passionnée d’équitation depuis toujours, a depuis longtemps dans un coin de la tête, le projet de faire du lait de jument, une matière première pleine de vertus quand on l’intègre dans des cosmétiques. Après une mûre réflexion, elle abandonne l’idée. «Un élevage de juments cela coûtait très cher, alors je me suis tournée vers les ânesses, car les bienfaits de leur lait sont presque identiques », explique la femme. Très vite, ce projet résonne comme une évidence, elle demande donc de passer à mi-temps au collège : « J’habite au village, j’aime être au contact des animaux et se lancer dans l’élevage, cela permet de gérer mon temps de travail comme je le veux.»



Myriam Beauvoir qui possède déjà un petit terrain fait l’acquisition de deux ânes de race corse et de quatre autres. En parallèle, elle commence des formations pour fabriquer de la cosmétique artisanale et une formation agricole. Elle se rend par la suite dans des asineries sur le continent pour apprendre à traire ainsi que la saponification à froid. Deux ans plus tard, elle lance sa marque Asinella et commence à produire des savons avec du lait d’ânesse appartenant à une de ses connaissances. « Je n’ai pas encore eu de petits alors je ne produis pas encore de lait », se désole la nouvelle éleveuse qui vend désormais sa petite production sur les marchés.



Pour pouvoir agrandir son cheptel, elle se met en quête d’un terrain. « Je ne pensais pas que se lancer allait être aussi compliqué », confie-t-elle alors qu'elle est toujours en quête de foncier. Mais Myriam Beauvoir reste confiante concernant les débouchés de sa nouvelle activité . « Les savons se vendent bien et je crois à un véritable retour de la cosmétique naturelle », poursuit-elle. À long terme, elle aimerait doubler son nombre de bêtes pour pouvoir produire des laits pour le corps ainsi que des crèmes pour le visage.