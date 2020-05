A Sant'Antonino Roxane Barthélémy retrouve son fauteuil de Maire

C'est à 17 heures ce samedi 23 mai à la casa cumuna de Sant'Antonino qu'a eu lieu l'installation du nouveau conseil municipal. Toutes les normes sanitaires imposées en raison du Coronavirus ont été respectée et, c'est sans la moindre surprise que Roxane Barthélémy a retrouvé son fauteuil de Maire avec 11 voix sur 11.

Marc Carlotti est élu 1er adjoint et Patrick Giroz, 2e adjoint.

Pour rappel le 15 mars dernier, la seule liste en présence conduite par la Maire sortante Roxane Barthélémy a été élue avec un taux de participation de 58,39%.

Ont été élus: Jean-Baptiste Ghiridlian-Salvarelli, Patrick Giroz Roxane Barthelemy , Marc Carlotti, Nadine Marcelli , Jean-Marc Petrucci, Cyril Commes, Josiane Bastianelli, Marine Bonaggiunta, Pascal Salducci et Jean Pierre Massoni.