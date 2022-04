A San-Martino-di-Lota, les résidents d’un Ehpad deviennent auteurs d’une fiction

Moment d’émotion il ya quelques jours à l’EHPAD Casa Serena où les résidents ont réceptionné leur œuvre et en même temps fait la connaissance de leur jeune illustratrice Lisandra Roffi , tout juste âgée de 15 ans, mais au talent déjà grand.« Adélaïde et Joseph » est le fruit de la collaboration de Lucile Delanne ( Cie 1er acte ), Nathalie Innocenzi (animatrice à A Casa Serena ) et des pensionnaires de l’établissement réalisé aussi grâce au soutien de l'ARS de Corse et de la CdC . « Ce projet culture et santé qui entre dans les actions de la CdC, a résisté aux différents confinements et autres interdictions » explique Lucile Delanne. « Au début, nous devions passer de l'Ehpad à un foyer de jeune et faire transiter les témoignages grâce à des comédiens qui devaient lire et incarner les courriers. Les jeunes devaient raconter leur parcours et les anciens le leur. Mon idée était un regard croisé sur les guerres, la misère, car ces deux générations ont vécu des choses similaires et différentes à la fois. Je voulais que chaque groupe raconte sa vision des événements collectifs et traumatiques qu’ils ont vécus et échangent. Nous autres acteurs nous devenions leurs facteurs ».Du projet initial est resté le travail d'écriture d'une fiction née des témoignages des résidents de l'Ehpad. « Bien sûr nous aurions souhaité que les jeunes du foyer partagent avec nous cette aventure mais comme j’avais commencé le travail avec les seniors j’ai cherché à donner un sens nouveau au projet. Et de ces multiples empêchements est née une fiction, une histoire d'amour entre deux jeunes gens qui vivent la guerre à Bastia et dans les forces armées, et qui se retrouvent à la Libération. Le tout est illustré avec talent et modernité par Lisandra Roffi dont les dessins sont d'inspiration manga. C’est pour nous une réussite car le transgénérationnel est finalement apparu grâce à la rencontre avec notre jeune artiste graphique ».Afin que ce témoignage ne reste pas lettre morte, une édition limitée est sortie des presses de l’imprimerie Sammarcelli, grâce à l’aide financière de l’ARS et de la CdC. L’ouvrage a été distribué à tous les participants et prochainement le sera aussi à tous les établissements du second degré de l'île.