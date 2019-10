A Porto-Vecchio, Don Mathieu Santini conduira une liste "pour redonner de la vie et du sens à la ville"

- Qu’est-ce qui vous a poussé à déposer cette candidature ?



- En premier lieu, un constat. Celui d’une ville et de son territoire qui en une petite dizaine d’années a perdu son âme.



L’altération de la cohésion sociale se dessine à Portivechju dans un espace à l’urbanisation chaotique où toutes les erreurs commises sous d’autres cieux semblent trouver chez nous une nouvelle terre promise. Une société à deux vitesses imposant le rythme d’une saisonnalité en peau de chagrin oppose de plus en plus des citoyens pris en otage par des décisions sans vision à long terme pour notre ville et son territoire.







- Vous conduisez une liste sans étiquette malgré votre engagement ?



- Je ne renie pas mon engagement. Dès mon adolescence j’ai été un militant politique engagé dans le mouvement de libération nationale jusqu’en 1993, date à laquelle je me suis retiré, ne pouvant cautionner les logiques qui allaient amener des frères de lutte à s’entretuer les années suivantes. Mon implication c’est ensuite traduite dans tous les combats pour la langue et la culture corses, pour l’environnement ainsi que pour la libération des prisonniers politiques, que ce soit en tant que simple citoyen ou comme acteur culturel (Co- fondateur de l’associu Embiu di quinci et de la revue A pian d’Avretu, auteur- compositeur-interprète au sein du groupe Arapà).



Il s’est traduit également au sein de l’Università di Corsica Pasquale Paoli en tant qu’étudiant syndicaliste, puis en tant qu’enseignant-chercheur où j’ai endossé pendant 13 ans des responsabilités collectives (Chef de département, Administrateur provisoire de l’IUFM, Vice-Président du Conseil d’Administration) contribuant à la mise en place d’un projet qui devait donner à l’Università les moyens de son autonomie et les outils pour former aux mieux les talents dont la Corse a besoin.



C’est fort de ce constat, de cette expérience et de mes convictions que je m’engage aujourd’hui dans la bataille électorale à Portivechju.







- En quoi consiste votre projet ?



- Notre projet doit être partagé par le plus grand nombre. Il doit rassembler largement autour de valeurs et d’axes émancipateurs, au service du bien commun et de l’intérêt général.



Car une politique municipale pour la jeunesse, pour les personnes dépendantes ou celle qui fera de Portivechju un lieu de vie attractif, tant au niveau économique, social et culturel, ne doit pas souffrir de clivages partisans ou clientélistes.