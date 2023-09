A Portivechju, la collecte pour le Maroc a fait le plein

Il y a environ trois semaines, le Maroc a été secoué par un séisme d'une magnitude de sept sur l'échelle de Richter, causant des milliers de victimes et plongeant des dizaines de milliers de personnes dans une grande précarité.

La ville de Portivechju en Corse a rapidement réagi en organisant une collecte de dons au COSEC des Quatre-Chemins, qui s'est déroulée tout au long de la journée de vendredi 22 septembre. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Ville de Portivechju ont uni leurs efforts pour accueillir les nombreuses personnes venues apporter des dons jusqu'à 17h30. Au total, près de 400 cartons de vêtements et de produits d'hygiène ont été collectés lors de cette journée.



Plusieurs élus, dont le premier adjoint Michel Giraschi, l'adjointe aux sports Véronique Filippi, les conseillères municipales Paule Colonna-Cesari, Nénette Ferracci, et Jeanine Zannini, ainsi que la directrice du CCAS Marianne Ciabrini, l'équipe du CCAS et de nombreux bénévoles, ont contribué à cette collecte. L'implication du vice-président du CCAS Didier Lorenzini et de Samad El Moussaoui, membre du Conseil d’Administration du CCAS, a également été essentielle.

Cette collecte a bénéficié du soutien de nombreux partenaires socioprofessionnels, notamment Weldom, Intersport, Capembal, ainsi que des pharmacies des Quatre-Chemins, de Nouvelle, et du Port, le garage Ilias, des associations comme Sport et Culture en Méditerranée, et le transporteur Karime Libane. La mosquée de Portivechju était également représentée par son président Hassan El Idrissi.