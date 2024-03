A Mansu, l'opposition réclame la démission du maire

Les élus de l’opposition de la commune de Mansu, majoritaire en nombre, ont décidé de prendre la parole sur les désaccords persistants au sein de l’équipe municipale et sur la gestion controversée du maire Pascal Simeoni. Depuis la démission de cinq élus municipaux, dont les trois adjoints, en juillet dernier, les tensions s'intensifient. Alors que la place du maire n'était pas contestée il y a six mois, la nouvelle majorité demande désormais sa démission. Jean-Roch Santucci, premier adjoint et opposant du maire, exprime la détérioration continue de la situation : "Nous avons souhaité communiquer par voie de presse pour dénoncer la gestion communale du maire Pascal Simeoni. Nous vivons une situation politique particulière. Et le vide juridique ne permet pas de résoudre la question du rôle d'un maire minoritaire face à une nouvelle majorité issue d'une élection partielle".



Les élus de l'opposition se plaignent d'un accès limité à la mairie et d'une communication presque inexistante avec le maire. "Depuis notre élection en juillet 2023, il n'y a aucune discussion directe entre nous et le maire en dehors des réunions du conseil municipal qui ont lieu une fois par trimestre", explique Santucci. Parmi les problèmes soulevés, le manque d'information sur les réunions importantes de la commune est particulièrement préoccupant. "On nous cache des réunions importantes concernant la commune et quand on demande plus d’informations sur l’organisation, on nous répond que rien n’est prévu", affirme Santucci.



L'élu insiste également sur l'absence d'un employé communal depuis un an, ce qui entrave la gestion des besoins de la commune. "Nous demandons la démission du maire et exigeons qu'un nouvel employé communal soit embauché, conformément à nos droits en tant que conseillers municipaux."



Contacté par téléphone, Pascal Simeoni, n'a pas donné suite à nos sollicitation