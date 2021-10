A Lumiu, le restaurant du Monte Ortu mise sur la saison hivernale

Ouvrir un restaurant en pleine période de crise et à l'entrée de l'hiver : c'est le défi que s'est lancé Raphaël Paolini, gérant du camping Monte Ortu de Lumiu.



Ce vendredi 29 octobre, il a donc officiellement ouvert ses portes à un nouveau concept et une nouvelle carte.







"Je suis gérant du camping Monte Ortu et une partie de ce camping passe en mode résidentiel. Comme nous sommes ouverts à l'année et pour ne pas rester sans proposer aucun service à notre clientèle, j'ai souhaité ouvrir le restaurant toute l'année, avec un bar et également une salle de sport. C'est peut-être un risque que je prends mais mon but est de développer un tourisme hivernal", a-t-il confié.



Un service de restauration destiné à la clientèle du camping mais pas que puisque le gérant souhaite également toucher les locaux.



" Les gens sont réceptifs à notre démarche. Très honnêtement je ne m'attendais pas à voir tant de monde le soir de l'ouverture ".



Avec une carte peu commune et réellement accessible à tous, Raphaël souhaite ainsi proposer aux locaux et aux gens qui travaillent, un pause repas goûteuse agréable et rapidement servie.



"Nous proposons que des produits frais. Une viande, un poisson et un hamburger par semaine à la carte. Des plats du jours assez variables, comme des plats traditionnels français que l'on ne trouve pas forcément partout, comme du foie de veau, ou du pot au feu et des plats à 11,90€..."







Ouvert tous les midis du lundi au vendredi, le vendredi soir c'est soirée tapas baptisée "l'apéro des copains". Quant au week-end, c'est un sur deux pour une soirée à thème.