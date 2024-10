A Lisula, des ateliers pour sensibiliser à la santé mentale

Ce mercredi 17 octobre, le CPTS de Balagne a investi le stade Jacques Ambrog de Lisulai pour une journée dédiée à la sensibilisation à la santé mentale, dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), qui se déroulent du 7 au 20 octobre. L'événement a réuni professionnels de la santé, associations et familles autour d'ateliers ludiques sur des thématiques essentielles telles que les addictions, la nutrition et l'importance de l'équilibre alimentaire. "Promotion Santé Corse a contacté les associations du territoire pour que chacune propose une action. Nous, CPTS de Balagne, avons rassemblé différents acteurs, des professionnels de santé libéraux aux associations comme ELSA 2B et la Mutualité Française de Corse, pour aborder ces sujets cruciaux," explique Stéphanie Dominici, du CPTS de Balagne.



Les ateliers, installés sur la pelouse du stade en partenariat avec le Football Club Balagne, ont permis aux éducateurs d'impliquer les jeunes joueurs et leurs parents pendant l'entraînement. "L’idée était de sensibiliser aux différentes thématiques, et les enfants ont été vraiment réceptifs car ce sont des ateliers très ludiques," ajoute Stéphanie Dominici.



Les participants ont pu s'initier à des activités telles que le Torball, un jeu pour les malvoyants qui utilise un ballon sonore, ainsi que des olympiades de l’alimentation animées par la Mutualité Française de Corse. "Nous intervenons sur les volets d'alimentation équilibrée et d'activités physiques. Les enfants peuvent concourir sur plusieurs épreuves, comme classer les aliments selon leur taux de gras, de sucre ou de transformation," précise Arnaud Morel, directeur de l’union régionale de la Mutualité Française de Corse.

Chaque mois d'octobre, les deux semaines dédiées à la santé mentale visent à sensibiliser le grand public en mettant en lumière diverses approches. Ces actions rassemblent professionnels et usagers, favorisant le développement de réseaux de solidarité, de réflexion et de soin. Elles ont également pour objectif d'informer le public sur les ressources disponibles et de faire connaître les lieux et les personnes susceptibles d'offrir un soutien de proximité.