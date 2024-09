A Letia, l'association "Da Balta à Cimatella" redonne vie aux noms oubliés

Créée en 2016, l’association « Da Balta à Cimatella » se consacre à la préservation de la mémoire locale de Letia, un village de 36,5 km² situé au cœur du Parc Naturel Régional de Corse. Jean-Claude Stefanini, président de l’association, explique que ce projet est né d’une volonté de sauvegarder l’héritage culturel de ce village de montagne, particulièrement touché par la désertification. « Le choix des initiatives est facilité par notre petite équipe. Cela nous permet de travailler sans tensions internes et d’agir efficacement avec l’aide de nombreux bénévoles », précise-t-il.



Parmi les nombreuses activités de l’association – telles que l’entretien des sentiers, la préservation du patrimoine et la promotion de la gastronomie corse – l’un des objectifs majeurs est la documentation des toponymes locaux. Avec l’aide de Jean Mathieu Mercuri, Stefanini a entrepris un travail minutieux de recensement et de conservation des noms de lieux traditionnels. « Nous avons retranscrit plus de 1 000 toponymes sur deux cartes : la carte du territoire communal et la feuille cadastrale du village », souligne-t-il. Ces noms, ancrés dans la mémoire collective, jouent un rôle important dans la préservation de l’identité culturelle de la région. Les cartes mettent en évidence l’emplacement précis de chaque toponyme, classés par catégories telles que les bergerie (I Piazzili), les sources (E Surgente e I Ghjargali) et les églises (E Ghjesgie). « Les toponymes ont une double fonction : pratique et patrimoniale. Ils aident à localiser les lieux tout en préservant l’héritage culturel », explique-t-il.



Le projet s’appuie sur trois sources principales : les témoignages oraux des anciens, les données cartographiques et les archives départementales et communales. « Les noms des lieux-dits ont beaucoup évolué au fil du temps, souvent transformés ou francisés. Ce recueil est un travail en cours qui sera constamment amélioré », précise-t-il.



Grâce à cette initiative, les habitants peuvent aujourd’hui redécouvrir des noms anciens tels que « U Sambucu » pour « La cuve en béton » ou « A Croce di U Cardu » pour « La croix à la sortie du village ». Cette démarche permet de réhabiliter des noms oubliés et de renforcer le lien avec le passé.



Outre Jean-Claude Stefanini et Jean Mathieu Mercuri, plusieurs contributeurs, dont Patrick Cerutti, Ange Marcelli et Luc Andreozzi, ont collaboré à l’élaboration des cartes. Pour en savoir plus sur l’association et ses projets, vous pouvez contacter Jean-Claude Stefanini au 06 76 04 99 54 ou Jean Mathieu Mercuri au 06 86 48 51 87.