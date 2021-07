A Fiera di a Giuventù di Bastia : "pour faire le lien entre tradition et modernité"

La toute jeune association Bastia Eterna a été créée en février 2021. «Nous souhaitons faire le lien entre tradition et modernité, pour permettre à la jeunesse, notamment, de se réapproprier sa ville d’un point de vue culturel et historique » explique la jeune et dynamique présidente. «Il y a à Bastia des jeunes motivés, talentueux, passionnés, qui ont envie de s’impliquer dans la vie de leur ville, d’y trouver leur place. Notre association regroupe une bonne vingtaine de jeunes, aux profils très différents les uns des autres, de 18 ans à 35 ans. Il y a des étudiants, des salariés, des pères de famille. A travers des évènements festifs, culturels et sportifs, on veut contribuer à faire de Bastia une ville dynamique et où on peut s’épanouir, favoriser les liens intergénérationnels, inter quartiers, l’ouverture vers la Méditerranée. On veut s’intégrer dans le tissu associatif en ajoutant une plus-value à travers des évènements culturels et sportifs» explique Anna-Maria Colombani.







Cette foire de Bastia est premier grand projet de Bastia Eterna . «Il y avait une foire autrefois à Bastia, sur la place Saint Nicolas. Elle servait de point d’ancrage entre les générations. On a voulu renouer avec cette tradition en la transformant de manière ingénieuse et adaptée à notre jeunesse. Il s’agit d’une foire urbaine, moderne, populaire qui s’extirpe du modèle traditionnel, une foire qui valorise l’ancrage des jeunes sur leur territoire à travers des activités favorisant les échanges, la transmission, l’intégration professionnelle et culturelle. A travers stands, tables rondes, débats, on souhaite intensifier les échanges entre les professionnels corses et la jeunesse. »





Au Spazziu Mantinum, 3 axes principaux.

L’association a choisi un lieu judicieux, l’espace Mantinum, situé sur la quai sud du vieux port, le quai Albert Gillio. Cette foire sera ouverte vendredi 9 et samedi 10 juillet de 11h à 24h et le dimanche 12 juillet de 11h à 21h. « Bien entendu en accord avec la préfecture de région, nous respecterons les gestes barrières avec notamment présence de gel hydro alcoolique, mais aussi de l’ARS qui distribuera des autotests et un vaccibus ». Cette foire qui bénéficie de soutiens public (CdC, mairie de Bastia, CAB, CFC..) et privés. « Avec la CAB et les CFC on a monté un plan d’inter modalité avec la mise en place de bus gratuits entre Toga et Montesoro. L’idée s’est de faire se déplacer à pied dans la ville ». Ainsi la foire comprendra 4 entrées (gratuites): Aldilonda, Citadelle, Jardin Romieu et Vieux-Port.





Cette foire s’articule autour de 3 axes principaux : des exposants, des tables rondes et des animations

Sur place une trentaine d’exposants, plutôt jeunes, des artisans innovants, créatifs présents sur tout le territoire de la CAB. «Au-delà d’exposer, ils s’engagent tous dans un processus qui va au-delà de la foire, pour échanger sur leur profession, voire prendre un jeune en stage » indique Anna-Maria. Des associations seront aussi présentes. Tous les stands ont été mis gracieusement à disposition des exposants par l'association.