A Fiera d'Auddè propose un voyage gourmand et culturel au cœur de la Corse

Alors que le mois de juillet s'achève, l'Alta Rocca s'apprête à accueillir la 6ème édition d'a Fiera d' Auddè , qui se tiendra samedi et dimanche au sein de l'ancien hippodrome de la commune. Bien installée dans le paysage des foires insulaires, cette manifestation agro-pastorale est une belle occasion de rencontrer les artisans et éleveurs locaux, d'échanger avec eux sur leur travail et leur passion, et de soutenir les produits locaux de qualité. « On veut présenter à tout le monde ce que la Corse peut produire », explique Jean-Marie Pedranghelu président de l’association di a Fiera d'Auddè, organisatrice de l'évènement.



35 à 40 stands colorés et variés prendront place pour offrir aux visiteurs un voyage culinaire au cœur de la Corse. Fromages, charcuterie, miels et biscuits authentiques figureront ainsi en bonne place parmi les stands présents sur le champ de foire. Des produits soigneusement sélectionnés par l'association et tous issus de l'élevage insulaire et des pratiques traditionnelles. L oin de se limiter à la gastronomie, a Fiera d' Auddè met également en avant le talent des artisans locaux qui présenteront leurs nombreuses créations d ans une ambiance conviviale. L'occasion pour les visiteurs de découvrir et acquérir des pièces uniques, témoignant du savoir-faire traditionnel et du riche patrimoine culturel de l'île.



Mais l’originalité de cette foire agricole réside avant tout dans la mise en valeur des animaux corses. Vaches, cochons, chevaux, chèvres, et autres chiens... Les visiteurs pourront partir à la rencontre de nos amis à quatre pattes afin de découvrir les races insulaires et en apprendre davantage sur les pratiques d'élevage locales. « Il y aura des démonstrations de chiens de troupeaux, de parcours de maniabilité à cheval ou encore des balades à dos d’âne » , dévoile le président de l’association.



De plus, la foire proposera une multitude d'activités pour satisfaire tous les goûts. Au programme buvette et restauration, présentation des éleveurs, jeux gonflables aquatiques pour les enfants ainsi que des ateliers de jeux en langue corse, une conférence sur la permaculture ou encore une soirée DJ. « On essaye de faire le maximum pour que les gens soient contents de venir et généralement, ils reviennent », glisse Jean-Marie Pedranghelu .



Un beau week-end au programme qui s'achèvera dimanche en fin de journée avec une bénédiction des animaux sur le champ de foire par le père Grégoire.