A Festa di a Nazione in Conca : un événement de grande ampleur

Dès 18 heures, une messe solennelle à l'église San Stefanu honore sainte Marie, on se rappelle que lors de la proclamation de la Constitution de la Corse, l'île est placée sous la protection de la Vierge .

La confrérie Santa Croci et celle de Porettu Brandu , i nvitée cette année entonneront i vers i en polyphonie. À la suite de l'office religieux, les attractions s'enchaînent, les villageois, qui ont confectionné les costumes d'époque, ceux des Naziunali et des danseurs de la Moresca , participent activement à la programmation. "A près la procession dédiée à la Vierge dans les rues du village, nous faisons la granitula , sacré et profane qui se rejoignent pour célébrer cette date importante du 8. Nous voulons perpétuer la mémoire et nous allions l'Histoire avec le sacré et le profane avec des mises en scène qui vont montrer certains pans de notre Histoire '." détaille Michele Leccia.



Et on revit l'Histoire à Conca , tous les villageois vêtus en costume d'époque vont jouer les Naziunali et les danseurs de Moresca évoqueront des temps historiques. P lacés en demi-cercle d'autres tiendront des étendard s à l'effigie de la tête de maure sur lesquels figurent des devises ' Sratta diritta è core in fronte' ou encore' Vince o more ' symboles de la révolution corse . L'Histoire racontée par ces représentations est vivante et très animée et démontre un esprit collectif ardent à Conca .

L'engouement et l'engagement de tous dans cette région est le signe de la réussite d i a Festa di a Nazione . Les anciens comme les plus jeunes sont acteurs de cette journée, les enfants de l'école élémentaire chanteront ' S unate u corn u ' tandis que 2 collégiens liront sur le parvis de l'église l'article de la constitution de 1735.