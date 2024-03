À Corte, la renaissance du blé corse avec l'association U Granu Anticu

Le travail de l'association a débuté avec la création d'un jardin de blés au Fort d'Aléria, permettant ainsi l'identification de variétés anciennes reconnues visuellement par les anciens. « Nous avons identifié cinq variétés, telles que U tosu ou le barbu de Toscane. Depuis 2012, ces variétés ont été sélectionnées et multipliées, et sont désormais commercialisées à petite échelle », explique Edwige Koziello, présidente de l'association.



Le blé a été semé à Aléria, puis au hameau de Frassiccia, sur la plaine de Pancheraccia, où l’association a installé son hangar et son matériel. Cette année, U Granu Anticu a tenté une nouvelle expérience en plantant ce blé en montagne, en commençant par le Cortenais, car nous nous sommes rendu compte que le blé est plus adapté au climat de montagne et qu’en Corse, il pouvait pousser jusqu’à 800 mètres sans problème. « Comme nous allons faire face à un changement climatique, nous avons voulu tenter cette expérience. Il est possible que le blé corse soit plus adapté à la montagne, d’ailleurs les nombreuses aires à blé le prouvent. Nous en avons aussi planté dans le Niolu, jusqu’à 1600 mètres d’altitude, et ce blé résiste au froid et à la sécheresse. Il semble plus adapté aux autres variétés qui viennent du Continent ou d’ailleurs », a expliqué Edwige Koziello.



U Granu Anticu s’est doté d’un moulin expérimental qui moud jusqu’à 100 kg à l’heure. C'est un moulin à meules de pierre installée à Frassiccia, « et nous allons directement du champ au moulin. C’est un circuit court ». Il sort de ce moulin une farine complète, tout le grain moulu produit la farine, ensuite il faut tamiser à la main pour obtenir une farine plus fine, pour les pâtisseries, par exemple. « Mais nous préférons commercialiser cette farine complète, car c’est devenu un produit rare et qu’elle est intéressante au plan nutritionnel, car elle contient le germe de blé, les enveloppes qui sont dans le son et qui donnent une qualité nutritionnelle bien meilleure que la farine raffinée. C’est dans la peau du blé et dans le son que nous avons tous les éléments nutritifs et nous militons pour consommer une farine intégrale de type T 150 », soutient Edwige Koziello. Cependant, la clientèle est un peu surprise par le côté brut de la farine et l’association envisage de se doter de tamis spécifique « et dans ces conditions, il nous faudra davantage de bénévoles pour tamiser cette farine de manière manuelle, comme par le passé, pour obtenir un T 80 et un T 110, dans laquelle on aura enlevé 25% de son ».



Actuellement on peut trouver la farine de Granu Anticu dans les épiceries bio, ainsi qu’au magasin Utile de la gare de Corte ainsi qu’à la boutique l’Andatu, en bas du cours Paoli.



C’est en novembre dernier que le blé a été planté à Corte, route de Bistugliu, et la récolte se fera le 22 juin prochain. Une grande fête, A Festa di Granu, se déroulera sur l’esplanade du parking Tuffelli. Nous aurons l’occasion d’y revenir.