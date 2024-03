A Corte, la cunfraterna di San Teofalu se prépare à entrer dans la Semaine Sainte

Le Jeudi Saint, les confrères organiseront une procession depuis la chapelle Sainte Coix, un événement ouvert à tous et témoignant des évolutions dans les traditions. « Jadis, même les femmes n’y pouvaient pas y assister. Les temps ont changé, heureusement », se félicite Laurent Ghionga. Les pénitents et les fidèles se rendront ensuite jusqu’au quartier des Purette où aura lieu la première « lumaca » ou « granitula » en bord de mer, devant le clocher triangulaire de Grossetti. Un rite qui consiste en une procession en spirale, particulièrement délicate à réaliser. C’est le moment de la « cerca », de la recherche de soi. Sous sa cagoule blanche, le pénitent prie, se recherche et renait, comme la nature au printemps. C’est le renouveau de soi, voilà le sens de ce rite. Et en ce Jeudi Saint, la tradition veut également que le repas du midi et du soir ne soit constitué que d’une soupe de pâtes et de pois chiches, et de beignets de courges."





Le Vendredi Saint, la procession mettra en scène le rappel de la Passion du Christ, avec le pénitent blanc portant une lourde croix, assisté d'autres pénitents. "le pénitent blanc revivra la Passion du Christ en portant une lourde croix de 53 kg. Il sera assisté d’un deuxième pénitent représentant Simon de Cyrène, tandis qu’un troisième pénitent, marchant lui aussi pieds nus à leurs côtés, devra traîner à travers la ville des chaînes de 15 kg. Comme décrit dans les Evangiles, les pénitents tomberont à trois reprises sous le poids de la croix ! « Généralement, c’est un membre de la confrérie qui demande à porter la croix, mais il est déjà arrivé qu’une personne extérieur à la confrérie émette le souhait de porter la croix. « Il y a quelques années », se souvient Laurent Ghionga, « un Cortenais m’avait téléphoné du Continent pour me demander de porte la croix. Il se devait de le faire car sa mère était atteinte d’un cancer. Il voulait passer la maison de sa maman en portant la croix et ainsi expier ses péchés », détaille le premier prieur de la Confraterna.