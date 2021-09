À Corte, de nouvelles formations d'excellence pour la rentrée universitaire 2021

« Les étudiants sont enfin de retour sur les campus de l’université de Corse et nous espérons que cela sera le cas pout toute l'année », s’exclame le président de l’université de Corse, Dominique Federici, en préambule de la conférence de presse qui a officiellement inauguré la nouvelle année universitaire placée sous le signe de la normalité. D’autant plus qu'en 2021-2022 auront lieu les célébrations des 40 ans de la création de l’université.



Les premiers chiffres semblent confirmer la bonne santé de l'université de Corse : « À la même date l’année dernière nous avions autant d’inscriptions » expose le président. L’année dernière l’université de Corse avait enregistré plus de 5 000 inscriptions. Nombre qui devrait de nouveau être d’actualité cette année. Autant d’étudiants qui pourront bénéficier des formations déjà existantes et, nouveauté cette année, de six cursus tout fraîchement inaugurés.