À Corte, Praticalingua lance sa première randonnée linguistique ce week-end

L’association Praticalingua, qui œuvre depuis 2016 pour la promotion de la langue corse, continue d’élargir ses horizons. Présidée par Pierre-Paul Salviani, cette structure associative rayonne à travers toute l’île en proposant des cours de corse, des ateliers musicaux, ainsi que diverses activités culturelles et week-end, elle lance une nouvelle initiative avec sa première randonnée à Corte, une occasion unique de découvrir la langue corse tout en explorant les paysages insulaires.



Le centre d’apprentissage, qui fonctionne sur le mode associatif et est labellisé par la Collectivité de Corse « Casa di a lingua », propose des cours pour tous les niveaux. « Tous les ans, nous tentons de rajouter une activité qui puisse se faire en langue corse bien sûr. » explique Petr’Anto Filippi, coordinateur de l’équipe pédagogique.

Praticalingua s’appuie sur un réseau d’associations implantées à Corte, Bastia et Portuvecchju, tout en offrant des espaces de convivialité à travers les « Case di a lingua ». Ces lieux sont dédiés à l’immersion linguistique, offrant un cadre agréable avec une cafeteria et divers ateliers.



Les locaux de Corte, s’étendant sur près de 200 m² au rez-de-chaussée du Serenu 2, bénéficient du soutien du Dr Pierre Ghionga, président du foyer-logement U Serenu. En échange d’un loyer réduit, l’association forme gratuitement les employés intéressés à la langue corse et leur propose différentes animations, comme des moments musicaux à destination des pensionnaires.



Pour les activités, un tarif mensuel de 35 euros est appliqué, incluant l’assurance, et les étudiants peuvent bénéficier d’une remise de 50 % sur l’ensemble des activités. Parmi ces nouveautés, l’atelier randonnée se démarque. « C’est un projet que nous portions depuis déjà quelques temps et il est enfin effectif », souligne Petr’Anto Filippi. La première randonnée se déroulera ce dimanche 27 octobre sur le Zuccarellu, à Tralonca et Santa Lucia di Mercoriu, avec un rendez-vous à la gare de Corte à 9h30. Cette sortie, d’un niveau facile, s’inscrit dans une série de randonnées qui seront organisées deux fois par mois. Pour les adhérents, ces randonnées seront gratuites, tandis qu’une participation de 10 euros sera demandée aux non-membres.



L’objectif principal de ces sorties est de faire découvrir la langue corse à un public plus large tout en explorant les sentiers de l’île. « Il y a nécessité de faire connaître certains endroits, certaines espèces et surtout un vaste patrimoine immatériel », précise Petr’Anto Filippi. Parmi les projets de randonnée, il évoque la légende de Bocca Stazzona, associée au lac du Ninu, comme un exemple des récits qui enrichissent l’expérience des participants. Les randonnées seront accompagnées par Petru Pasqualini, un guide conférencier spécialisé en moyenne montagne.



D'autres activités, comme des visites de la ville, du Musée de la Corse et des villages du centre Corse, sont également prévues dès le mois prochain, en collaboration avec des guides de la région.



Pour participer à ces randonnées et découvrir les richesses de la langue corse, il suffit de se rendre sur le site de l’association Praticalingua ou de contacter le numéro 07.56.36.95.32.