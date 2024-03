A Corte, CinéCorsu redonne vie au septième art corse

Le constat était clair : malgré la profondeur de la culture corse, les occasions de découvrir le cinéma insulaire demeuraient rares dans la cortenais. C'est ainsi qu'est née l'ambition de CinéCorsu, celle de combler ce manque en proposant des projections régulières de films corses, offrant ainsi aux habitants de Corte une opportunité unique de découvrir et d'apprécier la diversité du cinéma corse.

Pour concrétiser leur projet, Chloé, Célia et Julie ont établi des partenariats solides avec des acteurs locaux clés tels que le cinéma l’Alba, la plateforme de streaming Allindi et la radio Nebbia. Cette collaboration garantit la pérennité des projections et leur offre une visibilité accrue au sein de la communauté. Soucieuses de sensibiliser le public aux enjeux écologiques, les jeunes femmes mettent également en avant des pratiques éco-responsables lors de leurs événements. Elles ont à cœur de promouvoir un engagement durable et citoyen au sein de leur communauté.



Une soirée de lancement

L'apothéose du projet CinéCorsu aura lieu le 8 avril prochain à 18h00 au cinéma l’Alba à Corte. les trois étudiantes ont prévu une soirée de lancement spéciale, mettant en vedette des films corses sélectionnés avec soin. Cette soirée sera une véritable célébration de la culture cinématographique corse, alliant modernité et nostalgie du cinéma d’antan.



CinéCorsu invite tous les passionnés de cinéma à rejoindre cette aventure et à partager ensemble les émotions et les histoires que le cinéma corse a à offrir. L'événement débutera par la projection d'un court métrage intitulé « Batiledhu », réalisé par la plateforme de streaming Allindi, suivi à 19 heures d'un long métrage réalisé par Thierry De Peretti, « Les Apaches ».Nul doute que CinéCorsu marquera le début d'une nouvelle ère pour le cinéma nustrale, une ère de collaboration, de partage et d'engagement pour la préservation de notre patrimoine culturel.