À Calvi, une cigogne blanche fait une halte remarquée sur un toit

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette halte : un oiseau dévié de sa trajectoire par les conditions météorologiques, une errance migratoire, ou encore une pause nécessaire après un long vol. Le fait que l’animal soit seul et installé sur un point élevé correspond à un comportement classique de repos.

Ce type d’observation, rare mais non exceptionnelle, est signalé chaque année en Corse. Il reste toutefois peu fréquent sur le littoral nord-ouest de l’île.