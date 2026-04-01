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À Calvi, une cigogne blanche fait une halte remarquée sur un toit


La rédaction le Jeudi 23 Avril 2026 à 10:07

Une cigogne blanche a été observée perchée sur le faîtage d’un toit ce mercredi, dans la cité balanine. Une présence inhabituelle sur l’île, mais qui s’explique par le comportement migratoire de l’espèce.



À Calvi, une cigogne blanche fait une halte remarquée sur un toit
L’oiseau, reconnaissable à son plumage blanc, ses ailes noires, ses longues pattes et son bec droit, appartient à l’espèce Ciconia ciconia, nous disent les spécialistes.. La cigogne blanche est largement répandue en Europe, notamment en Alsace, en Espagne ou en Europe de l’Est, où elle niche. Elle hiverne ensuite en Afrique.

À Calvi, une cigogne blanche fait une halte remarquée sur un toit
En Corse, en revanche, l’espèce ne fait pas partie de la faune nicheuse régulière. Les observations restent ponctuelles et concernent le plus souvent des individus en transit.
La cigogne blanche évite en principe les traversées maritimes, car elle dépend des courants d’air ascendants pour planer. La présence d’un individu à Calvi s’inscrit donc probablement dans un contexte particulier.

À Calvi, une cigogne blanche fait une halte remarquée sur un toit
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette halte : un oiseau dévié de sa trajectoire par les conditions météorologiques, une errance migratoire, ou encore une pause nécessaire après un long vol. Le fait que l’animal soit seul et installé sur un point élevé correspond à un comportement classique de repos.
Ce type d’observation, rare mais non exceptionnelle, est signalé chaque année en Corse. Il reste toutefois peu fréquent sur le littoral nord-ouest de l’île.

À Calvi, une cigogne blanche fait une halte remarquée sur un toit
Sauf présence prolongée ou arrivée d’autres individus, il s’agit donc vraisemblablement d’un passage temporaire. Un épisode discret, mais suffisamment inhabituel pour attirer l’attention des habitants et des observateurs locaux. D'où venaient l'oiseau vus, ce jeudi soir, à Calvi?
Les spécialistes de l'ornithologie sauront, sans doute, nous le dire.
Patricia Battesti elle, ne s'est pas posé la question. Elle en a fait ces belles images que nous vous laissons apprécier




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