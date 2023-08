A Calvi, Inf’Eau Mer sensibilise les estivants à la protection des littoraux et fonds marins corses

À travers une série d'initiatives, les agents mandatés par le CPIE Mari se sont rendus sur divers sites ciblés pour entrer en contact avec différents publics. Sur la plage de Calvi, le 7 juillet dernier, Louise, Emma et Alban ont parcouru le sable blanc, allant de serviette en serviette pour partager leur message écologique. "Nous sommes ici aujourd'hui avec le soutien du CPIE de Corse. Notre objectif est de sensibiliser les personnes présentes sur la plage aux enjeux environnementaux de la Corse", explique Louise.



Les discussions avec les vacanciers portent notamment sur la gestion des déchets, l'impact des mégots de cigarettes et l'exposition au soleil. "Pour les fumeurs, nous les encourageons à utiliser des cendriers de plage pour les mégots. Nous leur offrons également ces cendriers après nos échanges. Nous abordons aussi la question de la gestion de l'eau, en mettant l'accent sur l'économie d'eau potable, comme réduire la durée de la douche. Nous leur remettons un petit sablier pour les aider à chronométrer", ajoute Louise.

Les vacanciers reçoivent également un guide pratique contenant des informations utiles. "Au cours de ces échanges, nous recueillons leurs avis sur l'environnement local. Le tri sélectif est également abordé en profondeur", complète Emma. Beaucoup de visiteurs s'interrogent sur l'importance et l'impact du tri sélectif sur l'île.





Lisula, Bunifaziu, Purtivechju, Bastia et Capicorsu

Cette campagne s'est étendue sur de nombreuses plages, telles que Lisula, Bunifaziu, Purtivechju, Bastia et Capicorsu, ainsi que sur de plus petites plages. En milieu d'après-midi, l'équipe s'est rendue au port de plaisance pour sensibiliser les plaisanciers et usagers. "Nous abordons la campagne Alien dans ce contexte. L'objectif est de sensibiliser les gens aux espèces invasives marines et de les informer sur la manière de les signaler. Nous partageons les bonnes pratiques et accordons une attention particulière à la posidonie, une plante emblématique de la Corse. Nous conseillons également de ne pas mouiller les zones recouvertes par cette plante. Nous échangeons beaucoup avec les plaisanciers, leur remettons des fanions pour symboliser leur engagement envers ces gestes essentiels", conclut l'équipe.