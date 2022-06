A Calenzana, les jeunes découvrent les produits de saison avec Agri'Gusti

À l’occasion de l’opération Agri’Gusti, organisée par Point Accueil Installation et les Jeunes Agriculteurs de Corse, en collaboration avec les diverses institutions du monde agricole, les élèves de CM1 de l'école Balestrini de Calinzana se sont rendus au domaine Orsini ce mardi 28 juin pour y découvrir les produits locaux, de saison et tout ce qu'il est possible de faire avec.



Des journées pédagogiques dédiées aux enfants organisées sur l’ensemble du territoire et s’articulent autour de visites d’exploitations agricoles. Les enfants ont ainsi l'occasion d'y découvrir un lieu, un métier d'agriculteur, des produits, suivis d'interventions en classe, sous forme d’ateliers pédagogiques et ludiques. "Le syndicat des jeunes agriculteurs de corse, plus précisément le Point Accueil Installation a organisé une journée pédagogique auprès des scolaires sur le ter, à travers ses produits, ses traditions et ses savoir-faire locaux. Avec le soutien financier de la DRAAF", explique Myriam Ghezzal, animatrice PAI 2B .

Une journée pour faire découvrir à ces jeunes apprentis, les différents fruits de saison, mais également les initier à la cuisine faite avec des produits locaux. "Ils ont eu l'occasion de voir les différentes manières de faire en direct, notamment comment faire de la confiture d'abricot. Mais aussi une dégustation de pâte de fruit et de nougat était également au programme".



Le but réel de cette action est de sensibiliser ce jeune public au manger local, avec une petite ambition de faire naître quelques vocations agricoles ? "Ces enfants du rural ont découvert comment faire de la confiture, et que c'est quelque chose de très simple à faire. Mais surtout qu'il est possible de transformer facilement un produit local. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, nous consommons beaucoup et nous achetons essentiellement dans les grandes surfaces. On souhaitait leur montrer les produits insulaires, proches de chez eux et leur faire comprendre que les produits ne sont pas déjà tous faits, lorsqu'on les achète. Tout cela leur a permis de découvrir toutes les étapes de transformation. C'est un certain retour aux sources".



Des journées dédiées à l'apprentissage d'une meilleure consommation, en créant un lien entre les agriculteurs, les commerçants et les enfants qui sont les adultes de demain.