A Borgo, la première coupe du monde de Rugby des... maternelles

« Cette première journée de balle ovale regroupait 240 élèves des écoles maternelles de Borgo soit des gamins de 3 à 5 ans» explique Don-Pierre Beveraggi, délégué départemental USEP 2B (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré). « Cela permet aux enfants des maternelles qui n’ont souvent pas accès au sport scolaire de pouvoir pratiquer une activité sportive. Elle permet aussi de démontrer que le rugby peut se pratiquer à tout âge ».

Sur le terrain synthétique mis à disposition par la mairie de Borgo des gamins heureux de mettre en pratique ce qu’ils voient peut-être en ce moment chez eux devant leur téléviseur. Et pour les encadrer des membres de l’USEP mais aussi des éducateurs du RC Lucciana et des cadres techniques de la Ligue corse de Rugby.





« Nous avons mis en place 7 ateliers pour cette découverte de la balle ovale» souligne Anne-Marie Carta-Martigne de l’USEP 2B. « Des ateliers très ludiques de motricité, de découverte de la balle, de un contre un et aussi un atelier de yoga avec Audrey Bouvier de l’association Mes Moments Magiques. Notre objectif sera de faire d’autres opérations de ce genre toujours avec les maternelles dans d’autres régions et en liaison avec les clubs de rugby locaux : Balagne, Corte, Fiumorbu, Volpajo et Nebbiu ».