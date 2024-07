A Bonifacio, le phare de la Madonetta brille de mille feux après sa restauration

Oh madonna, Madonetta ! « Je crois que c’est le plus bel endroit au monde. » Jean-Charles Orsucci manque d’objectivité, sans doute, mais on est bien en peine de contredire le maire de Bonifacio. Tourné vers la Sardaigne, le phare de la Madonetta se dresse sur son éperon rocheux à 28 mètres au-dessus du niveau de la mer. Situé à l’entrée du goulet qui permet d’accéder au port, entre Cala di Paraguano et Capu Pertusatu, il se donne à voir des bateaux et des randonneurs. Une petite heure de marche suffit pour l’atteindre, au départ du sentier d’A Strada Vecchia, en basse-ville.



Le détail des réalisations



Construit entre 1852 et 1854 sur le modèle des maisons phares, il n’avait plus été rénové depuis 1946. Giflé par le vent, rongé par la salinité des embruns, le phare de la Madonetta restait certes debout, mais en proie au délabrement. Entre 2020 et 2021, une première tranche de travaux est venue restaurer les marches de pierre calcaire, qui relient le « continent corse » au promontoire du phare. « Il fallait prioriser le chemin d’accès, les escaliers étaient en très mauvais état, ce n’était pas du tout sécurisé », se souvient Emmanuelle Fauvelle, chargée de mission du Conservatoire du littoral, qui a acquis le site en 2018. Coût de l’opération : 177 000 €, pris en charge pour moitié par la Collectivité de Corse.



Les travaux sur le phare et son enceinte ont débuté un an plus tard. Ils ont duré deux ans. « On n’a pas pris trop de retard, se réjouit Jean-Mathieu De Lipowski, du cabinet Orma Architettura. Mais c’était un chantier compliqué. On faisait venir les matériaux avec des barges ou par héliportage. Les six ou sept ouvriers en moyenne chaque jour sur le chantier ont dû travailler dans des conditions de tempête, non pas extrêmes, mais régulières. » Dans ces conditions, l’architecte salue le travail et la discipline dont ont fait preuve les ouvriers de l’entreprise bonifacienne Micro TP et de la Ferronnerie artisanale de Lecci : « On a eu un chantier très propre, malgré le vent. C’est passé par une vigilance de tous les instants pour ne pas polluer le site. »