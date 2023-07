À Bocognano, le SDIS 2A s'est souvenu du drame du 8 juillet 1993

C'était le 8 juillet 1993.

Ce jour-là, le capitaine Pierre Clément, du SDIS 2A partait en reconnaissance aérienne dans le cadre du dispositif de lutte contre les feux de forêt en Corse-do-Sud.

Malheureusement l'avion - un Choucas Papa - à bord duquel il avait pris place n'est jamais rentré.

L'appareil surpris par une rafale de vent a heurté la paroi rocheuse à son passage sous Punta Dell'Oriente...

Sans nouvelles de l'appareil, d'importantes recherches ont été menées pendant plus de 48 heures avant que le pilote blessé ne soit retrouvé non loin du pont de Sellola : il avait rampé tout le long du lit de la Gravona et indiqué la position du Choucas où gisait le corps du capitaine Pierre Clément, mort sur le coup lors du crash.





C'est ce douloureux souvenir qui a été commémoré avec émotion ce samedi matin, au pont de Sellola, Bocognano en présence de Danyl Afsoud, directeur de Cabinet du préfet de Corse et de Véronique Arrighi, présidente du SIS2A et de sa famille.

Après le dépôt des gerbes, qui ont constitué autant d'hommages au capitaine Clément, l’abbé Christophe Bocchecciampe, aumônier des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud a béni la stèle qui au pont de Sellola rappelle le drame du 8 juillet 1993.