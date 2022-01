A Biguglia, au lieu de jeter vos sapins de Noël, donnez-les à manger à des chèvres

En 2021 sur les réseaux sociaux l'annonce avait fait effet boule de neige et notre journal vous avait parlé de la "Ferme dondon" de Biguglia, qui propose à toutes les personnes possédant un sapin naturel, sans fausse neige de venir le déposer. La plante fera le bonheur des 35 petites chèvres de Patrick Meï et sa compagne Line Zirpolo, propriétaires de l'exploitation.Le troupeau de caprins sera heureux, cette année encore, de pouvoir brouter sans modération les épines des sapins qui contiennent beaucoup de vitamines et qui sont de très bons vermifuges. "Il n'y a rien de mieux que le sapin pour les chèvres alpines, c'est bourré d'oligo-élèments. Malheureusement en plaine nous n'en avons pas", nous indiquaient les deux fermiers.Patrick et Line se feront un plaisir de vous accueillir accompagnés de vos enfants pour vous faire découvrir la traite, les poules et tous les animaux de leur exploitation située derrière l'hippodrome de Biguglia.Alors au lieu de brûler votre sapin ou de le jeter, pourquoi vous ne feriez pas un tour à la ferme ?Toutes les informations sont à retrouver sur leur page Facebook en cliquant ici.