A Biguglia, Centrale Bio Corse transforme les huiles usagées en savon

Que faire de son huile de friture après avoir cuisiné ses beignets au brocciu ? Si pour la majorité d’entre nous la réponse est : « la jeter », une entreprise corse a trouvé la solution pour lui donner une seconde vie. Centrale Bio Corse est installée à Biguglia et est spécialisée dans la valorisation d’huiles végétales usagées. Un procédé qui lui permet de créer des savons dégraissants 100 % biodégradables. Sols, murs, pièces mécaniques, entretien de la maison, bateaux. L’entreprise propose plusieurs produits pour une solution de lavage plus écologique et totalement issus de déchets. Une prouesse que seule l’entreprise corse a réussie à réaliser, au nez et à la barbe des grands groupes internationaux.L’innovation séduit au-delà de Méditerranée puisque l’entreprise vient de signer un contrat de concession avec l’association Roule ma frite 17, basée à Dolus-d’Oléron qui récupère et recycle depuis 2007 les huiles usagées issues de la restauration. Le résultat ? Un nettoyant nautique permettant de faire briller les bateaux sans craindre de polluer la mer.