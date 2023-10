A Bastiaccia : vague rose sur la place Saint-Nicolas

"Octobre rose" et ses manifestations sont organisées dans un premier temps pour informer et sensibiliser le plus grand nombre au dépistage, mais aussi pour aider les malades et pour accentuer la recherche.







Le prochain grand rendez-vous bastiais aura lieu le 28 octobre avec Bastia Handball.

Il s'agira, on l'aura compris d'un tournoi de Handball, obtient lui aussi tous les ans un beau succès et qui se déroulera au Cosec de l'Arinella.

Il précèdera de quelques heures le concert qui rassemblera en soirée - 20 heures - Snail, The Way, Moon Live Acoustique à l'Alb'Oru.