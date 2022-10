A Bastia, une manifestation en soutien aux femmes iraniennes

Depuis plus de trois semaines, les femmes iraniennes manifestent contre le pouvoir en place à la suite du décès de Mahsa Amini. Cette étudiante iranienne de 22 ans, est décédée le 16 septembre dernier, trois jours après avoir été arrêtée par la police pour "port de vêtements inappropriés".

Depuis la mort de cette étudiante, des centaines de femmes et d’hommes iraniens descendent tous les jours dans la rue pour manifester contre les autorités. Ce mouvement d'émancipation reçoit des soutiens du monde entier.



A Bastia, ce dimanche une vingtaine de militants du collectif Donne di Manca s'est rassemblé pour manifester en soutien de la condition féminine dans le monde. “On voudrait vraiment dans cette solidarité internationaliste dire aussi que même chez nous il faut garder une vigilance et qu'on serait présentes quoi qu'il en soit pour pour soutenir les droits des femmes dans le domaine social mais aussi aussi économique. Il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles on aura à intervenir dans l'avenir proche”, explique Anne-Laure Cristofori, représentante du collectif. “On invite à nous rejoindre toutes celles qui ne veulent pas qu'un jour le réveil soit douloureux.”, continue la militante.



Manifester pour sensibiliser

D'autres associations qui luttent pour faire reconnaitras les droits des femmes étaient présentes. “En Iran des femmes sont mortes, elles se sont fait tirer dessus et continuent à être dans la rue malgré tout. C a fait un écho à toutes les femmes qui ont envie de lutter et je suis contente que Donne d i M anc a organise le rassemblement aujourd'hui”, p artage Alic e , militante et adhérente au collectif Collages féminicides corses .



D’autres, comme les Zitelle in Zerga participent aussi pour “essayer d'élargir la continuité du mouvement même dans les petits endroits ruraux parce que si personne n’en parle, il n’y aura jamais de bruit”.

“Moi, je suis là pour la liberté des femmes. Il faut être solidaire et montrer qu’on est là, explique Maxime Olive, militant LGBT+ et féministe . J’ai lu récemment sur l’ incident à Porto-Vecchio et les commentaires des gens qui pour défendre la laïcité utilisent comme argument le fait que les femmes en Iran se battent pour enlever le voile et ça m'a profondément choqué. Les gens là-bas se battent contre une dictature. Ils se battent pour la liberté.”



“Tout le progrès que l’on a fait pendant des années est menacé aujourd’hui à cause de tous ces mouvements réactionnaires ”



Le rassemblement est loin d'être réservé qu’aux jeunes militants. “Moi j'ai 70 ans aujourd'hui et j'ai commencé avec les premiers mouvements de la libération des femmes et de la liberté des femmes et de l’avortement, raconte Anne-Catherine Marchetti , militante originaire de Cervione . J e suis la aujourd’hu i pour que les femmes obtiennent plus de liberté plus de liberté aussi bien en Europe où la liberté commence à être un petit peu malmenée et puis pour nos sœurs qui sont en Afghanistan et en Iran qui sont muselées, bâillonnées, tuées parce que et elles ne veulent plus être sous le joug des hommes qui leur dictent une loi indigne mortel mortifère . Aussi pour nos sœurs en Amérique et en Italie qui se voit refuser le droit de l’avortement . Donc nous disons non ! Le corps de la femme appartient aux femmes. Ne croyez pas qu’on n’est pas concernées. Même en France aujourd’hui, certains médecins refusent d’avorter les femmes. Tout le progrès que l’on a fait pendant des années est menacé aujourd’hui à cause de tous ces mouvements réactionnaires .”



Tandis que les mouvements se poursuivent en Iran, des rassemblements de soutien sont organisés dans le monde entier.