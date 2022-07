A Bastia, on a béni les voitures pour la Saint-Christophe.

« Accorde-moi, Seigneur, une main ferme et un regard vigilant.

Que personne ne soit blessé quand je passe. Tu as donné la vie, je prie pour qu'aucun de mes actes ne puisse enlever ou endommager ce Don de Toi. Abrite, Ô Seigneur, ceux qui m'accompagnent, des maux du feu et de toutes les calamités. Apprends-moi à utiliser ma voiture pour le besoin des autres, et à ne pas manquer, par amour de la vitesse excessive, la beauté du monde ; et qu'ainsi, je puisse continuer ma route avec joie et courtoisie. Saint-Christophe, Saint patron des voyageurs, protège-moi et conduis-moi en toute sécurité vers ma destination ».