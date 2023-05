A Bastia, les escaliers de Saint-Charles s’animent

2e



Le programme

Le Trio Ribeiro Fado (samedi 22 juillet), Corsican Skies, spectacle musical (samedi 29 juillet), Trio EmA# (samedi 19 août), Tàlcini Orchestra, ensemble de guitares et mandolines (samedi 26 août), I Stroncheghjetta, théâtre en langue corse (samedi 23 septembre) et Berthe, un projet électro (vendredi 29 septembre) figurent aussi au beau programme de E Sette Scale

« L’idée nous est venue alors que nous discutions, assis, sur les marches de cette église, dans ce quartier dont on est tombé sous le charme » explique Philippe Salort, l’un des 3 mousquetaires de E Sette Scale , dont il est le président.Mais pourquoi ce nom ? « Le lieu est situé entre plusieurs escaliers, c’est un axe très fréquenté, mais où les gens ne s’arrêtent pas » précise Quentin Ramuz, le deuxième instigateur de l’association, le chargé de production. « Le lieu symbolise donc un carrefour des idées, un endroit où peuvent se croiser toutes sortes de genres artistiques, que ce soit le chant, la musique, la danse, le théâtre, bref le spectacle vivant. L’idée est bien de donner de la vie à ce quartier. On espère être l’étincelle qui animera ce lieu en liaison avec les habitants ou les associations qui y vivent ». A ce duo vient s’ajouter Alice Stella, secrétaire/trésorière, toute contente de nous présenter leur local qui jouxte l’église. Une ancienne cave totalement rénovée de quelque 50 m², qui sera aussi lieu d’animation. « En effet notre projet s’articule autour de deux volets » commente Philippe Salort : « Deux rendez-vous mensuels, en extérieur, les escaliers de l’église servant de gradins pouvant accueillir près de 250 personnes et des rendez-vous plus intimistes, pour une cinquantaine de personnes, à l’intérieur du local ou près de la Fontaine des Jésuites, car l’idée est de mettre en avant le beau patrimoine de ce quartier comme l’église, la fontaine ou le Palazzu Caraffa ».Cevolet consiste en des rendez-vous hebdomadaires, le jeudi. « Ce sont des rendez-vous, des apéros dansants, en partenariat avec les commerces locaux, avec parfois en amont des ateliers de danse » ajoute Quentin Ramuz.Si pour l’heure, l’association, encore trop récente, ne dispose d’aucune subvention, elle bénéficie du soutien logistique et technique de la mairie de Bastia et de la CdC. Ce projet entre en effet bien dans le cadre de la requalification du centre ancien chère au maire Pierre Savelli et ses adjoints.Lors de ce 1rendez-vous, et de la présentation de l'association autour du concert du groupe Nini Set et d’un apéro participatif et musical fort sympathique ouvert à tous, le trio a révélé les prochains rendez-vous. « Le programme musical de cette année 2023 repose sur le soutien de nos amis artistes » souligne bien Philippe Salort. Outre les scènes du jeudi et ses apéros dînatoires, expliqués ci-dessus, des spectacles sont au programme du samedi 27 mai avec le groupe Balagna (chants et polyphonies corses); le samedi 17 juin : Patrizia Poli (chant) et Pascal Arroyo (guitare basse).et le samedi 24 juin avec I Mikanò, théâtre d’improvisation.