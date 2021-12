A Bastia, le marché de Noël a ouvert ses portes

La magie de Noël signe son retour à Bastia. A quelques jours de l'ouverture de la grande roue qui trône majestueuse sur la place Saint Nicolas, la municipalité a inauguré ce 15 décembre le marché, rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année en Haute-Corse.Cinquante-quatre chalets accueilleront sur 10 jours une centaine d’exposants, producteurs, artisans et... des nombreux chanteurs. En effet, après une année blanche à cause du Covid, les apéros acoustiques et les soirées musicales reviennent à partir de ce jeudi 16 avec Diana di l’Alba.Pour pouvoir maintenir l’évènement, la municipalité bastiaise a établi un protocole sanitaire avec la préfecture de Haute-Corse. Un pass sanitaire sera demandé pour avoir accès au marché et à la grande roue. Une jauge de 680 personnes sera également à respecter. Concernant le public, il devra porter le masque et pourra l’ôter pour la consommation de nourriture ou de boisson une fois attablé à un tonneau de 1m10 de diamètre.En plus du marché de Noël, la mairie de Bastia proposera Natale in Cultura à l’Alb’oru. Du 15 au 24 décembre, petits et grands pourront participer à des ateliers créatifs, un atelier de découverte des plantes et à de nombreux jeux et lectures de contes sur la féérie de Noël.Les concerts : le vendredi 17 avec le groupe I Pignotti, le samedi 18 avec le groupe Supplément Cheese, le mardi 21 avec le groupe Sumenta Nova, le mercredi 22 avec Demetrius Lopez et le jeudi 23 décembre avec les Spice Boys.Tout le programme des festivités est à retrouver ici.