A Bastia, la tendance brunch s’impose

Consommé en fin de matinée, souvent le dimanche, et importé de pays anglo-saxons, le brunch s’impose en Corse où de nombreux établissements proposent ce repas à mi-chemin entre le "breakfast" (le petit-déjeuner) et le "lunch" (le déjeuner). Le Mariosa, le Casa Del Mare ou encore l’hôtel des Gouverneurs et le Cala Vita de Bastia affichent complet chaque dimanche depuis qu'ils ont lancé le concept il y a plus d'un an.

Après les hôtels de la région, les bar-restaurants s’y sont mis et sur place ou en livraison, il est possible de "bruncher" à l’Agora sur la place du marché à Bastia, à la petite Bn sur rue Napoléon, au Marlot rue César Campinchi, ou encore Au café des gourmets sur le Boulevard Paoli, au Panda Féérique sur le Vieux-Port ou sur le port Toga Au son des guitares.

Cette tendance présente dans le monde entier, propose généralement un mélange de nourriture sucrée-salée qui "plaît beaucoup" indique Marie-Estelle de « La petite cuisine de Marie » dont les brunchs à emporter séduisent de plus en plus de monde.



"Une habitude de vie, un moyen de se retrouver le dimanche si en semaine ce n’est pas possible, en famille ou entre amis tout en écoutant de la bonne musique" explique Cecile, une cliente du Au Son des Guitares qui affiche complet chaque dimanche depuis qu'il a lancé ce concept.

"Nous avons mis en place les brunchs à la demande de notre clientèle depuis quelques années et nous sommes pour le moment les seuls sur le vieux port de Bastia à répondre à cette demande et ça manquait car le cadre est idyllique", indique Lelio gérant du Panda Féerique sur le Vieux-Port de Bastia

D’un établissement à l’autre, les formules varient, au Son de Guitare de Toga le brunch à thème, qui allie saveurs, déco et ambiances la nouveauté de l'hiver. La présentation est aussi importante pour Marie de la petite Cuisine de Marie qui y apporte une attention particulière "puisqu’on mange d’abord avec les yeux." "Ensuite évidemment vient la qualité du produit et la quantité. Il faut que tout soit au rendez vous pour fidéliser la clientèle." explique la jeune entrepreneuse qui durant le premier confinement quand les restaurants étaient fermés a inventé les brunchs box gourmandes pour satisfaire ses clients et "rendre les week-ends plus cool. Ça a d’ailleurs très bien fonctionné, à l’inverse des restaurants, la crise sanitaire m’a été très bénéfique." se satisfait la jeune Calvaise qui explique que pour réussir son brunch "il faut qu’il y en ait pour tous les goûts et qu’on réussisse à retrouver les éléments essentiels d’un petit déjeuner et du déjeuner."

De dizaines de formules différentes mais un seul mot d'ordre pour tous les établissements : qualité."Un brunch réussi c’est un buffet élaboré à partir de produits frais et de qualité, un large choix côté salé et côté sucré, une belle déco mettant en valeur les assiettes" selon Laetitia de Au Son des Guitares.



Donc...bon appétit à tous !