À Bastia, la laverie solidaire mobile du Secours Catholique prête à prendre la route

En outre, les permanences de cette laverie solidaire itinérante, ouvertes à tous, proposeront une partie conviviale où il sera possible de partager un café et d’échanger avec les bénévoles, tous les samedi de 9h à 11h30. « Vu que c’est une nouvelle activité et qu’on ne sait pas comment cela va fonctionner, pour démarrer nous allons nous installer sur le parking du Sacré Cœur. Mais l’objectif est ensuite de pouvoir recruter plus de bénévoles pour pouvoir ouvrir sur des plages horaires plus larges et se déplacer sur un secteur plus important », dévoile encore Alexis Plassais.



À travers ce projet, le Secours Catholique souhaite innover et faire une expérimentation pour voir si le fait d’aller vers les gens permettra de rencontrer des personnes qui ne viennent pas forcément aux permanences. Pour lancer sa laverie itinérante, l’association a dû réaliser un investissement de 87 000 euros, pour lequel elle a reçu une aide de la Collectivité de Corse, de la fondation Césarini, et de la fondation Macif.