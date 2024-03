A Bastia, la confrérie San Carlu célèbre l'Office des Ténèbres

Prières, vacarme et granitula, le triptyque de l'espérance

Dans le monde spirituel, E Tenebre se démarque par son caractère ésotérique et profondément symbolique. La confrérie San Carlu s’inscrit dans cette démarche. Les différentes étapes de la célébration vont mêler tradition et dévotion, qui incarnent la quête humaine éternelle du sens. L’office commence par l’entrée en procession de tous les confrères. Dans l’église, le clair-obscur occupe tout l’espace et le dépouillement des autels, ce qui montre l’entrée du Christ dans sa Passion. Pierre-Jean explique : « Placées devant l’autel, les 15 bougies représentent les 12 Apôtres et les 3 Marie. La 15e bougie marque le corps du Christ qui n’est plus, mais c’est le lien entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que nous voulons montrer aux fidèles. »



« Lors de cet office, chaque confrère, dans l’intimité de son cœur, lit et chante. Nous sommes en pleine prière ; nous vivons intensément ce récit qui est ponctué de lectures des Évangiles, de psaumes, d’antiennes et de chants, tout est dit en corse. Petit à petit, la bougie blanche s’éteint, laissant la seule bougie rouge qui représente l’espérance du Christ ressuscité. Ensuite, intervient le temps du silence, qui est interrompu par le vacarme des cloches et des chaînes que des confrères battent derrière l’autel. Cet épisode montre la vérité au monde : le ciel s’est fendu lors de la mort du Christ, c’est un cataclysme, et nous sommes plongés dans les ténèbres.»

« En procession dans la nef centrale, les confrères sortent de l’église pour occuper l’espace profane, la granitula peut alors commencer à la lueur du seul cierge qui reste allumé. » Le confrère poursuit "Le massaru est celui d'entre nous qui guide la granitula, qui s'enroule en un premier cercle sacré marquant les points cardinaux. Nous passons ensuite vers le point dur qui correspond au vacarme, celui de la mort. Puis, on dénoue 3 fois, cette étape nous ramène dans l'espoir de la renaissance. Et enfin, nous formons une croix, l'espace profance, le parvis de l'église devient sacré. La procession regagne l'intérieur, la bougie est conservée, elle servira à allumer le feu du samedi saint.'"



L'office terminé, le questionnement sur la vie du Christ resurgit sur celle des paroissiens que la prégnance di U Passiu a suscité. À l'extérieur, la distribution des fritelle erbose, des beignets aux 7 herbes, vient clore et adoucir l'émotion palpable chez tous. Di pettu à u lume si sò sdrutte eTenebre.