A Bastia, l’association Armelle aide les enfants malades et leurs familles

C'est au restaurant La Part des Anges sur la Place du Marché à Bastia, qu'a été lancée officiellement l'association Armelle. Cette association porte le nom de la fille de Josiane et Jeannot Carnasciali, jeune femme décédée à l'âge de 33 ans, qui avait dédié sa trop courte vie à s'occuper des siens et des nombreux enfants dont elle avait la charge.

Une directrice d’école avait dit un jour : « Armelle, c’est la perle que l’on attendait. »





En septembre 2019 Jeannot Carnasciali, Andrée Mattei et Marie-Anne Acquaviva ont décidé de créer avec un nombre de bénévoles chaque jour plus nombreux l’association Armelle, dont la vocation est d’aider financièrement les familles d’enfants qui nécessitent des soins, dans des structures éloignées de leur domicile.



L’Association Armelle est 100% bénévole

La collecte des fonds s’organise autour d’événements associés.

Le premier d'entre eux, un repas-concert organisé en partenariat avec la Corsica Ferries, aura lieu le dimanche 1er décembre prochain à 12 heures, à bord de l'un des bateaux de la compagnie (voir affiche ci-dessous). Les fonds récoltés seront entièrement reversés à l’association Armelle.

"Parce que nous partageons tous les mêmes valeurs de solidarité et de générosité, pour aider nos enfants touchés par la maladie, participons !" insistent les responsables de l'association.

Renseignements : 06 14 18 39 62