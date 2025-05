À Bastia, chaque nouveau-né recevra un maillot du Sporting

À Bastia, l’amour du Sporting commence désormais dès la naissance. Depuis cette année, chaque nouveau-né reçoit un body aux couleurs du club, glissé dans le Bursarellu di nascita, le baluchon de bienvenue remis par la Ville à tous les jeunes parents bastiais.



L’idée vient du bureau des Socios Étoile Club Bastiais, qui porte le projet avec fierté. Et pour que le geste soit complet, le body est co-financé par le Sporting Club de Bastia et la Ville de Bastia. « Perchè ùn si sceglie micca di diventà turchinu, si nasce cun ellu ! » rappellent les Socios, convaincus que l’attachement au club se transmet dès les premiers jours. « Le maillot de votre Turchinellu caru fait désormais partie du généreux Bursarellu di Nàscita offert par la mairie », souligne encore l’association.



Ce body vient rejoindre les objets déjà présents dans le baluchon, imaginé depuis 2017 comme un trait d’union entre la naissance et l’identité bastiaise. Il comprend notamment le livre Nasce de Sarah Jossen, des revues pour initier les familles à la langue corse, un acte de naissance aux armoiries de la ville, des affiches bilingues, une pochette illustrée et un tote bag aux couleurs de Bastia.