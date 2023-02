A Bastia, avec une fréquentation en hausse, les Restos du Cœur sont plus actifs que jamais

Un entrepôt de 270 m² et un centre de distribution de 330 m². Voilà les infrastructures dont dispose, depuis décembre 2022, la branche bastiaise des Restos du Coeur, célèbre association d’aide alimentaire créée par Coluche en 1985. Précédemment installés dans l’ancien collège de Montesoro, les locaux ont dû être déplacés à cause d’un projet ambitieux de réaménagement du site. Mais il semblerait que l’association ait gagné au change. « On travaille dans de meilleures conditions », se satisfait Jean-Bernard, bénévole. «Et c’est important, puisque c’est ici que nous recevons toutes les palettes du continent, mais aussi les produits que nous achetons localement. Tout est centralisé avant d’être réparti dans les différents centres. »



Alors qu’il entame sa 16e année au sein des Restos du Coeur, Jean-Bernard remarque également que depuis l’installation dans les nouveaux locaux, le nombre de palettes préparées « est en forte augmentation », signe que « le nombre de personnes accueillies est à la hausse ». Si ce constat démontre le bon fonctionnement du nouveau site, il témoigne aussi d’une situation ambiante de crise, et d’un besoin accru d’aide alimentaire. En effet, d’après les dernières statistiques - en passe d’être officialisées - la fréquentation des Restos du Coeur a augmenté de 10 % en Corse entre 2022 et 2023.



« Ce sont des chiffres qui nous inquiètent », explique Patrice Douret, le président national de l’association, présent à Bastia spécialement pour la journée d'inauguration. « On n’a jamais eu une évolution aussi forte et aussi rapidement. On connu la crise de 2008, avec 15 % d’augmentation la première année et 25 % au bout de trois ans. Mais là, l’augmentation est plus rapide, et elle touche aussi l’association ! Plus du tiers de ce que l’on distribue, on l’achète, et on l’achète aussi avec des prix plus élevés. »