A Aregnu David Calassa a présenté sa liste: Una forza per l'avvene / une force pour l'avenir

C'est dans la salle polyvalente du groupe scolaire d'Aregnu que David Calassa a présenté ce matin à 11 heures sa nouvelle liste « Una forza per l'avvene / une force pour l'avenir ».

A la veille de briguer une nouvelle fois les suffrages des électrices et des électeurs de sa commune,

David Calassa a réuni ses colistiers pour la traditionnelle photo, avant de faire un point sur la mandature qui s'achève :

« Pour une commune comme la notre, même si nous pouvons toujours mieux faire, il est clair que notre bilan est plutôt satisfaisant.

La plus importante réalisation de cette mandature est la réhabilitation et la rénovation du groupe scolaire et de la salle polyvalente attenante, ainsi que la terrasse sur laquelle nous nous trouvons. C'est pour nous tous une grande fierté.

Ensuite, je retiendrais l'appartement communal que nous avons mis à disposition d'un couple et leur enfants.

Il y aussi au quotidien le nombre important de travaux de voirie et autres qui ne sont pas forcément visibles mais indispensables au bien-être de nos administrés.

Le réseau routier a été rénové dans son ensemble, tout comme la Route Départementale avec l'aide du Département de Haute-Corse de l'époque.

On peut aussi ajouter la signature d'une convention pour la maîtrise des feux de forêt.....

Tout le monde a conscience de l'importance pour la commune d'avoir son Plan Local d'Urbanisme.

Sans ce PLU il serait impossible de développer notre commune. Aussi, nous avons déjà commencé à y travailler en interne et nous espérons pouvoir le proposer à son approbation d'ici la fin de la prochaine mandature.

Au chapitre du programme à venir, tout en prenant soin de veiller à nos finances qui sont saines, nous avons quelques pistes intéressantes : nous souhaitons par exemple réaliser sur une parcelle communale des logements pour primo accédants.

Le volet jeunesse ne doit pas être négligé, c'est pourquoi nous envisageons de réaliser une aire de jeux pour enfants et un City stade.

Toujours dans le chapitre des projets, nous envisageons de délocaliser l'hôtel de ville à proximité sur un terrain communal ..

Comme chacun a pu le constater, l'actuelle mairie n'est plus du tout adaptée aux besoins et de surcroît, difficile d'accès pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

L'actuel bâtiment sera transformé en un logement que nous mettrons également à la location.

Tous les points lumineux de la commune seront rénovés et équipés en ampoules LED, ce qui nous fera faire une économie conséquente.

On songe aussi à rénover le moulin.

Ce sont les grandes lignes des projets que je viens de vous présenter, mais ce programme n'est pas figé. Nous irons à la rencontre de la population pour l'écouter et voir avec elle ce qu'il y a lieu d'améliorer en priorité.

Nous devons tout mettre en œuvre pour fixer la vie au sein même de notre village et continuer à travailler dans la transparence, avec la même dynamique ».





A noter que dans la liste présentée, quatre nouveaux ont été intégrés et que la moyenne d'âge est d'environ 50 ans, avec un savant mélange de l'expérience et de la jeunesse.

Pour l'heure, la liste « Una forza per l'avvene / une force tranquille » semble être seule en lice.





Lista « Una forza per l'avvene / une force pour l'avenir

David Calassa

Jacques Andréani

Léon Andréani

Antoine-François Anfriani

Serge Anfriani

Jean-Etienne Antonini

Élodie Carlotti

Pascal Carlotti

Laetizia Castellani

Frédéric Fondacci

François Mariani

Joanna Negretti épouse Carli

Pierre Negretti

François Paoli

Nathalie Rossi, épouse Castellani